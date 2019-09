Anem cap al pitjor dels escenaris

A finals de segle la temperatura global pot augmentar fins a 7 graus centígrads

La crisi climàtica és pitjor del que pensàvem. Investigadors francesos del Centre Nacional de Recerca Científica (CNRS), del Comissariat de l’energia atòmica i les energies alternatives (CEA) i de Météo France, adverteixen que l’escalfament del planeta serà més alt del que s’havia previst fins ara: l’any 2100 la temperatura global mitjana augmentarà, en el pitjor dels escenaris possibles, de 6 a 7 graus centígrads. Fins ara, els càlculs més pessimistes indicaven que a finals del segle XXI la temperatura mitjana global augmentaria fins a 4,8 graus centígrads. Els nous models estudiats els últims anys constaten que els efectes dels gasos d’efecte hivernacle són encara més preocupants.

L’any 2017, la Comissió Europea (CE) va encarregar un estudi sobre els efectes de l’escalfament global que va revelar que el canvi accelerat que està patint el planeta podria arribar a provocar 150.000 morts a l’any a Europa a finals de segle, com a conseqüència de les onades de calor, però també de les de fred, les sequeres o les ventades severes, entre altres fenòmens.

Andorra és un dels estats firmants del Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic per realitzar accions que frenin l’augment de les temperatures. Aquests dies, el nostre cap de Govern, que participa en l’Assemblea General de les Nacions Unides, ha incidit en la feina que s’està fent des del país en la lluita contra el canvi climàtic i el desenvolupament sostenible per al 2030. Espot ha assegurat que Andorra ha de perseguir els objectius de l’acord de París, el principal promotor del qual va ser el copríncep francès Emmanuel Macron.

Nosaltres no estem exempts de les nefastes conseqüències de l’escalfament global, ja que, per exemple, el sector de la neu, un dels més potents per a l’economia del país, està en risc. La viabilitat de l’esquí es troba en perill si no es reverteix l’augment de temperatura a què semblem abocats.

Hem de lluitar, prenent les mesures escaients, i també convencent els (molts) incrèduls.

