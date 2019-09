Lluitar contra l'adversitat

Qui no ha afrontat l’adversitat no coneix la seva pròpia força

Actualitzada 27/09/2019 a les 21:07

Fa poques setmanes vaig gaudir d’una estona inoblidable. Feia temps que no el veia, encara que sabia d’ell mitjançant els seus fills o amics comuns. Després de diversos intents, vàrem quedar en trobar-nos a una cafeteria. Ell va ser diagnosticat de càncer fa aproximadament quatre anys. Diversos tractaments mèdics, alguns experimentals, l’han anat portant a la millora, però després d’escoltar-lo parlar durant una bona estona, vaig quedar convençut que el millor remei que ha tingut ha sigut la seva força de voluntat. Em va explicar que quan la gent li suggeria: “Lluita de valent”, quedava descol·locat preguntant-se: I jo què puc fer que no facin els metges? A poc a poc va anar descobrint que podia activar grans forces que li serien tremendament útils.

Com ell, hi ha persones que es caracteritzen per la seva gran capacitat de resiliència. Són aquelles que tenen com a arma la seva voluntat de seguir a flotació davant les dificultats, i com a principal suport, la visió de la dificultat com a aprenentatge. Elles saben que la immunitat al sofriment és impossible i comprenen que les tempestes que fan als nostres dies foscos, també són oportunitats per sobreposar-se.

Saben que l’acceptació és la companya aliada de l’avanç i el canvi, perquè només quan acceptem el que els passa, poden començar a treballar per millorar. Són com els joncs, tenen la capacitat de ser flexibles quan el vent assota amb força. Saben que anar en contra de les circumstàncies els farà perdre energia i opten per tenir una ment oberta. Es coneixen. Saben què és allò que els fa mal i els molesta i comprenen que el suport fonamental del seu benestar depèn de cuidar-se. Saben identificar les seves debilitats però també les seves fortaleses per poder posar-les en marxa quan és necessari. I utilitzen les seves ganes de lluitar, la seva motivació, el seu esforç i les seves habilitats com a fonaments per seguir endavant.

Si no existís l’hivern, la primavera no seria plaent, i si no passéssim per l’adversitat el benestar no seria benvingut.

#1 rosa pons

(28/09/19 10:10)