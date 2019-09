4arta Revolució

Actualitzada 27/09/2019 a les 21:06

Andorratelecom organitzava aquesta setmana unes jornades Empresa dedicades a posar de relleu el moment de canvi que vivim i del qual potser no som plenament conscients. S’enfocava sobretot en aquesta conferència a experts del petit comerç però la transcendència del canvi va molt més enllà. En l'era de la 4a revolució, la tecnològica, els canvis són tan forts que l’adaptació esdevé fonamental per a qualsevol. L’expert en transformació digital, el popular Marc Vidal, va evidenciar la necessitat de veure noves formes de negoci més enllà de les tradicionals, d’entendre que el consum està canviant i que les professions de futur pot ser que encara no existeixin. Veure nous models de negoci, basats sobretot en l’especialització i la diferenciació de la resta, que sàpiguen cobrir desitjos i necessitats i posin el client al centre són el futur. Vidal escenificava el canvi com una transformació en què els que no pugin a l'onada seran expulsats i en què s’han de tenir pensament crític per poder treure’n el màxim profit. Un futur de robots i màquines, que segons els conferenciants no han de ser una amenaça activa als llocs de treball, sinó que han de permetre guanyar temps i tenir més informació per dedicar a les persones a fer allò que les màquines no faran mai bé. Perquè si bé que els robots són més ràpids, precisos i s’equivoquen molt menys, les persones sentim, tenim creativitat, intuïció, etc., talents que no tenen les màquines, que ens fan únics i imprevisibles perquè, si tot fos perfecte, seria avorrit. I sense error no hi hauria evolució.

