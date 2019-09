Actualitzada 19/09/2019 a les 20:37

Entrevistar Toni Martí no és fàcil. No ho era abans en els diferents càr­recs i responsabilitats polítiques que ha ostentat i tampoc ho deu ser ara, un cop retirat de la primera línia, però sempre atent als esdeveniments i, sobretot, influent en els seus àmbits de relació pública i privada. L’ex-conseller general, expresident de grup parlamentari, ex-cònsol major i excap de Govern no concedia entrevista si no volia enviar un missatge. Els continguts de les entrevistes sempre portaven implícits missatges que interessaven fer-los arribar pel moment que es vivia políticament, ja fos a la ciutadania ja fos a la resta de forces polítiques. Fins al punt que durant les entrevistes sempre feia servir l’expressió “el missatge que vull transmetre és...” o variants similars. No decep en la primera entrevista concedida un cop desaparegut de la vida pública. Ahir el Diari portava segurament l’interviu més esperat en el context polític que vivim, just en el moment de la configuració de candidatures comunals i amb la pseudobatalla escaldenca entre demòcrates pel pacte amb liberals en l’àmbit nacional i el possible fantasma d’un acord per fer llista conjunta a Escaldes. Martí posa tiretes a les ferides obertes per aquest debat, però no el cura del tot. D’una banda, esvaeix qualsevol dubte sobre l’encapçalament per part seva d’una possible candidatura i professa lleialtat a Xavier Espot; però, de l’altra, reforça la idea d’un DA escaldenc fort sobre el qual ha de pivotar qualsevol llista que es faci a Escaldes. Les veurem venir ben aviat, ja que en aquest període que estem de configuració de llistes és precisament l’època més transcendental a la cursa per arribar al 15 de desembre més ben situats.