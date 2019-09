Barcelona es rendeix a Bill Viola

L’artista més influent en videoart inaugura a Barcelona amb una excel·lent programació arreu de Catalunya

La Fundació Catalunya-La Pedrera inaugurarà el 4 d’octubre l’exposició monogràfica Bill Viola. Miralls de l’invisible. Els organitzadors, conscients de la rellevància de l’exposició, l’han descentralitzada més enllà de l’espai físic de la Pedrera per presentar-se a diferents institucions dins de Barcelona i del ter­ritori català. D’aquesta manera, trobarem una exquisida programació al Palau de la Música Catalana i al Liceu, al Museu de Montser­rat, al Museu episcopal de Vic, al Bòlit Centre d’Art Contemporani de Girona i a la Planta de la Fundació Sorigué de Lleida, la qual disposa d’una obra en la seva col·lecció. La proposta per al ter­ritori català s’anomena Ruta Bill Viola.

L’evocació intimista, el diàleg i la reflexió sobre temes universals de la condició humana inviten els espectadors de tots els àmbits socials i culturals. El vincle entre l’obra i l’espectador és una experiència que mou milers de persones, perquè en la seva obra el que és important és la interacció. En aquest sentit, l’artista insta els espectadors a ser participants actius. De fet, Viola interpel·la a aquest diàleg entre obra i espectador quan diu: “He arribat a comprendre que el lloc més important en el qual la meva obra existeix no és l’espai museístic, ni la sala de projecció, ni la televisió, i ni tan sols a la mateixa pantalla de vídeo, sinó a la ment de l’espectador que l’ha contemplat.”

Bill Viola crea vídeos i instal·lacions de so que se centren en l’espiritualitat i exploren diversos nivells de consciència humana. És en aquest sentit que és complex descriure el seu treball. A un li venen al cap algunes paraules com sublim, im­pactant, inspirador, invita a la reflexió... En qualsevol cas, l’obra de Bill Viola desperta el més íntim d’un en tractar-se temes universals de la condició humana com el naixement, la vida, la mort, el temps, les expressions de dolor, de compassió, d’amor, entre d’altres. Conceptes executats amb mitjans audiovisuals i resolts amb exquisidesa i perfecció, de composició formal elegant, equilibrada i molt refinada. La combinació del missatge i de l’estètica formal fa que l’obra de Viola no deixi indiferent l’espectador, fent-nos viatjar al més profund de la nostra existència.

Les seves instal·lacions, vídeos, entorns sonors, obres per a concerts i òperes han estat motiu de nombrosos estudis, entrevistes i exposicions arreu del món. I allà on es presenta deixa una forta petjada entre els seus espectadors.

La Fundació Catalunya-La Pedrera ha fet una aposta segura, no només perquè garanteix una gran afluència de públic (l’exposició Via Mística a Conca amb més de 70.000 visitants i un impacte econòmic de 10 milions, la retrospectiva de Bill Viola al Guggenheim Bilbao va obtenir una xifra rècord de quasi 711.000 visitants en quatre mesos...), sinó també a oferir a Barcelona i a tot Catalunya la presència d’un dels gurus de l’art contemporani, que inspira, invita a l’emoció, a la reflexió i a l’admiració.

Gran cita per a aquesta tardor a Barcelona i a tot el territori català.

