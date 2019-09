Problemes socials

Unint esforços tant del poder legislatiu com del polític

Actualitzada 18/09/2019 a les 21:05

Eva López

Cada dia ens creuem amb moltíssimes persones que no coneixem. Persones alegres, persones tristes, persones amb una vida que moltes vegades no és gens fàcil però que continuen endavant. El problema dels salaris baixos, els lloguers d’habitatges i les pensions són, sens dubte, una de les majors preocupacions que han quedat paleses aquests darrers anys. No m’oblido de la salut, però avui vull parlar de problemes que dins de la nostra societat no han de tenir cabuda, o com a mínim, que s’han d’intentar pal·liar. Tot i que en el tema de la sanitat també hauríem de posar fil a l’agulla, no és objecte de la columna d’avui.

És del tot indiscutible que cal una actuació en aquests àmbits. Em consta que és una prioritat d’aquest Govern i de diferents grups parlamentaris actuar de manera directa per tal de donar solucions a aquest problema conjuntural comú amb altres països veïns. La solució no és fàcil, però unint esforços, tant del poder legislatiu com del poder polític, es pot aconseguir. No és temps de fer retrets, de parlar del passat o d’intentar treure rendiment polític, és temps d’actuar i de fer-ho de manera constructiva, amb energia i ganes de fer les coses bé. Treballant de valent per aconseguir un projecte comú que millori la qualitat de vida del país, però sobretot la dels seus habitants. Així és com crec humilment que s’ha d’entendre el rol dels polítics i dels parlamentaris, com un servei al ciutadà, coneixent de primera mà els seus problemes i les seves inquietuds, tot i, és clar, donant solucions, que si bé és cert i com a primera mesura s’han de fer a curt termini, sempre ha de restar clara la voluntat de ser mesures amb una clara intenció de perdurar en el temps, intentant aconseguir el sempre desitjat i anhelat Estat del benestar. La responsabilitat i els compromisos adquirits ens vinculen i ens obliguen a actuar, no pot ser d’una altra manera.

