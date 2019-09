Llegats solidaris

Actualitzada 16/09/2019 a les 20:38

Una donació té un valor incalculable per a la vida dels infants. És un regal que pot marcar la diferència entre la vida i la mort d’aquells nens i nenes que viuen en situació de pobresa, de risc. Però, qui estarà aquí demà per a aquests infants? Hi ha una manera senzilla d’assegurar que en el futur les entitats que treballen per als infants o per a altres col·lectius en situació de vulnerabilitat segueixin treballant a favor seu. Fent testament a favor d’alguna entitat sense ànim de lucre, lluny de perjudicar els hereus, fa possible que es pugui ajudar qui més ho necessiti.

Però, primer, per què és important fer testament? És molt recomanable deixar escrita la nostra última voluntat davant de notari, per tal d’evitar maldecaps als nostres familiars en un moment tan delicat com és la defunció d’una persona estimada.

Si s’inclou l’Unicef en un testament solidari s’amplia la solidaritat a generacions futures i s’ajuda a millorar el futur de milions de nens i nenes que no tenen accés a les vacunes, que no poden anar a escola o que pateixen desnutrició, fins i tot quan tu ja no hi siguis. No cal tenir una gran fortuna o nombroses propietats per fer un testament solidari. Qualsevol llegat, per petit que sigui, pot marcar la diferència a les vides de molts infants, aquí i arreu del món. Amb aquest gest tan senzill es poden convertir els estalvis en milers de vacunes, el teu cotxe en tractaments contra la desnutrició o la teva casa en una escola. És a dir, tots els béns llegats es podran convertir en un futur millor per als infants de demà.

Consideraríem, després d’haver assegurat l’herència als nostres éssers estimats, familiars i amics, incloure una ONG al testament i deixar una part per seguir protegint la infància o qualsevol altre col·lectiu vulnerable en el futur?

Si és així, només ho hem de fer constar al testament. A qualsevol notaria ens poden informar de totes les opcions.