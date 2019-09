La protecció legal de la família

La societat evoluciona i crea nous models d’unitat familiar

Actualitzada 17/09/2019 a les 06:43

Ester Molné

L’aprovació de la Constitució del Principat d’Andorra, l’any 1993, va suposar un pas endavant i ferm de l’Estat vers la protecció de la família. Concretament, en el seu article 13.2, la Carta Magna estableix que els poders públics han de promoure una política per protegir el que es considera un element bàsic de la societat. Des de llavors, i partint del fet que es tracta d’un concepte evolutiu, el legislador andor­rà ha anat regulant la institució d’acord amb els temps actuals.

Per exemple, amb la Llei qualificada del matrimoni, la Llei qualificada de l’adopció i de les altres formes de protecció del menor desemparat, la Llei del registre civil, la Llei qualificada d’incapacitació i organismes tutelars, i la Llei qualificada de les unions estables de parella.

Tot aquest ordenament jurídic permet donar cabuda als diferents models d’unitat familiar que han anat sorgint les darreres dècades, com les famílies monoparentals i les homoparentals. A la vegada, preveu aquelles famílies que estan unides per un vincle sentimental, però que han decidit no formalitzar la seva unió.

El 2014 es va aprovar un text important en aquesta matèria: la Llei qualificada de les unions civils, que va modificar la Llei qualificada del matrimoni. Va comportar la creació del concepte d’unions civils, per equiparar l’estat civil de les persones del mateix sexe que contrauen matrimoni amb les de sexe diferent, i també per donar-los els mateixos drets en matèria d’adopció.

Però no ens aturem aquí. El grup parlamentari demòcrata, conjuntament amb els grups liberal i de Ciutadans Compromesos, estem treballant en una proposició de llei qualificada de la persona i la família, perquè sigui entrada i debatuda al Consell General els pròxims mesos. L’objectiu és incloure, en un sol text, tot el contingut legislatiu que s’ha anat elaborant sobre la matèria, des de l’aprovació de la Constitució fins a l’actualitat.

A la vegada, permetrà disposar d’un marc jurídic articulat i sistemàtic sobre el dret de la persona i la família que, recordem, és l’organització social més important per a l’ésser humà i el nucli des d’on els infants construeixen la seva identitat i desenvolupen la seva personalitat.