L’acte de fer el primer pas és el que separa els guanyadors dels perdedors

Actualitzada 13/09/2019 a les 23:21

Estem acostumats a construir la nostra vida al voltant de somnis i promeses. Des de molt petits les coses queden postergades per un moment millor, per al moment ideal, el dia que et jubilis, el dia que et casis, el dia que et toqui la loteria, el dia que es conjuminen els astres, aquest dia... seràs feliç. I sobre aquesta base anem prenent decisions: algun dia començaré o acabaré el meu projecte, algun dia m’iniciaré a fer exercici, algun dia obriré el llibre que vaig comprar, algun dia seré feliç.

En realitat, els nostres somnis i projectes no poden realitzar-se en unes hores, ni en un dia, es requereixen anys d’entrenament constant per córrer una marató, es necessita practicar per poder decorar un pastís, teixir una catifa, fer una escultura, dirigir un negoci. Un no s’aixeca un dia i aconsegueix adquirir les habilitats necessàries per ser la persona que vas somiar o per tenir la vida que creus que vols tenir. Aquests somnis es forgen a base de constància, d’hàbits, però sobretot s’aconsegueixen quan fas el primer pas en la direcció correcta i després un altre i un altre.

Goethe va dir: “Cada indecisió porta amb si els seus propis retards i es perden dies lamentant els dies perduts ... Comença a fer tot allò que pots fer o que et creus capaç de fer, ja que l’audàcia comporta màgia, poder i genialitat”. Tot camí, per llarg que sigui, comença amb el primer pas, no importa que a la meitat del camí decideixis un altre destí, o que el camí que vas triar et porti a un lloc diferent del que vas somiar, l’important és començar a realitzar accions que et treguin de la teva zona de confort i que et permetin anar veient pas a pas la màgia que tens dins teu.

Avui pot ser aquest dia especial tan esperat, avui és el dia en què pots començar a fer que els teus somnis es facin realitat. Posa’t en acció, decideix i actua. No esperis que el camí sigui perfecte, rarament arribarà aquest moment.