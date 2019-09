Encamp. Reunió de poble

El comú informa sobre la compra d’algunes parcel·les del Prat Gran

Actualitzada 13/09/2019 a les 07:48

Tres mesos per a les eleccions comunals. El comú d’UP-DA ha convocat una reunió de poble informativa sobre la compra de parcel·les del parc del Prat Gran. Primera reunió de poble en quatre anys.

21.45 hores: graderia plena. El cònsol sol a l’escenari. Anuncia que la proposta que presentarà no té el suport de tots els seus consellers. Presentació de 20 o 25 diapositives. Plànols de les parcel·les, preus de cadascuna, quines es volen adquirir, el cost del finançament, la progressió de l’endeutament comunal des del 2011 per fer una mica de política i, finalment, conclusió.

El cònsol defensa la compra per 16 milions d’euros de tres parcel·les a tocar del riu on actualment hi ha el pont que passa pel costat de la piscina de la Mola, la zona de dar­rere de la gran glorieta i les instal·lacions dels urbans i la policia, amb el petit pàrquing. No entra dins l’adquisició tota la parcel·la P1, on hi ha totes les instal·lacions: el bar, els gronxadors o el parc infantil. Segons el cònsol, la zona P1 es llogaria per un termini llarg amb opció de compra. Però ahir encara no sabia el preu del lloguer. Si mai es comprés tot el parc, valdria 36 milions d’euros.

Torn de paraula. Propostes alternatives que poden suposar una inversió molt menor o fins i tot zero. Demandes d’informació que posen en dubte la idoneïtat de la compra. Valoracions, crítiques en contra de la qualitat de les parcel·les a adquirir. Demanda d’esperar i estudiar altres alternatives després de les eleccions i no precipitar-se. Proposta de descentralitzar el parc en parcs més petits en diferents ubicacions del poble. Defensa de la compra per la importància del parc a la vida del poble. Demanda de comprar la parcel·la P1 en lloc de les del costat del riu.

22.45 hores: el cònsol tanca la reunió amb un “la majoria es reunirà properament per decidir sobre aquesta qüestió i se us informarà a través de la pàgina web del comú. Hi ha coca i moscatell darrere les grades.”

Em poso al llit. Com a ciutadà d’Encamp espero que no facin res, acabin el mandat i el següent consolat majoria i oposició treballin conjuntament per trobar la solució. Feia molts anys que teníem aquest problema i ara no toca que, quan han tingut vuit anys per fer-ho, el tanquin en fals. No puc dormir.

