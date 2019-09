L'estrany vídeo de les gallines

L’acusació de violació sistemàtica de les gallines per part dels galls del galliner i la necessitat de separar-los passarà a la història de la televisió

Actualitzada 09/09/2019 a les 20:38

És probable que l’hagin vist; si no el poden trobar a la web del Diari o a YouTube. Bé, de fet són tres vídeos del col·lectiu Almasveganas; en el primer, les dues noies que hi surten expliquen la seva especial visió de les granges i de l’explotació animal; en el segon, que és una entrevista a Antena 3, corroboren la violació sistemàtica de gallines per part dels galls. En el tercer, que acabo de veure, surten tres persones del grup explicant les particularitats de la seva manera de parlar i ens repeteixen, ben clar, que els ous són de les gallines.

El primer vídeo és estrafolari, estrany, incert i en part còmic. Les dues noies tenen tot el dret del món de defensar el veganisme o el que vulguin, però els arguments que utilitzen ratllen la incongruència i, sense faltar al respecte, el vídeo invita a veure’l amb sentit de l’humor.

El segon vídeo, el de la petita entrevista a Antena 3, t’ho miris com t’ho miris, no et queda més remei que prendre’l tal com és. De fet l’acusació de violació sistemàtica de les gallines per part dels galls del galliner, i la necessitat de separar-los, passarà a la historia de la tele­visió.

Quant al tercer vídeo, millor que el vegin directament per tal de comprendre millor els seus arguments, resulta almenys aclaridor sobre la seva manera de pensar. També ens expliquen per què utilitzen la paraula nos­otres, en lloc de nosotros o nosotras (en català ho tindrien més fàcil, doncs nosaltres no resulta problemàtic), o vegans, en lloc de veganos o veganas. Queda clar.

Confesso que la primera vegada que els vaig veure pensava que era un vídeo fals, un fake; els acostumo a detectar i en cor­ren molts per la xarxa. Com a exemple el d’una classe on un grup de menas li tiren coses a la professora. El vídeo dels menas durant unes setmanes es va fer viral a Espanya, quan en realitat els vailets provenien d’un estat del Brasil i eren tan brasilers com la mateixa professora; la qual cosa, òbviament, no justifica el seu comportament, però sí fins a quin punt alguna gent manipula la informació i la fa servir per atacar determinats col·lectius.

Les noies veganes, però, tenen la seva gràcia, i no seré jo qui els falti al respecte.

He entrat a la seva web, almasveganas.org. Hi expliquen la seva filosofia i també t’inviten a fer alguna donació o a comprar samarretes veganes. Les noies que hi surten són les mateixes del vídeo i unes tres o quatre persones més que deuen completar el col·lectiu.

Segur que aquests últims dies han tingut moltes més visites i hauran venut un bon grapat de samarretes. Visites als vídeos, visites a la web, vendes i mercantilisme. Pur capitalisme. Aquest món no hi ha qui l’entengui i cada vegada estic més confós... aquest matí, abans d’esmorzar una truita a la francesa, m’ho he pensat una bona estona.

#1 Fake News

(10/09/19 10:41)