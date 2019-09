Actualitzada 09/09/2019 a les 06:39

Des del 2016 el preu del diner a Europa ha estat en negatiu. Quin significat té això?

El tipus d’interès de l’euro el fixa el Banc Central Europeu, i és una de les principals eines que té per intentar influir en l’evolució de l’economia europea.

La seva variació afecta les nostres decisions d’estalvi, consum i inversió.

Si la gent consumeix molt, existeix un risc elevat que els preus es disparin. Per evitar-ho, el BCE eleva el preu del diner i els dipòsits dels bancs paguen més, cosa que redueix els incentius per consumir o invertir, ja que per un risc molt baix ens paguen molt.

L’altre extrem és aquell en què les empreses produeixen més del que consumeixen els clients, i han d’acomiadar personal, i no invertir perquè ja produeixen més del que poden vendre. En aquest cas, el BCE redueix el preu del diner, i els dipòsits als bancs ens paguen menys, o zero, i paguem menys per la nostra hipoteca. En resum, tenim més incentius per consumir i invertir en el que produeixen les empreses, amb la qual cosa es redueix el risc que entrin en crisi. Què més pot fer el BCE per evitar la crisi si un tipus d’interès de zero no és suficient?

El següent pas és posar un preu negatiu del diner. És a dir, que ens cobrin per guardar els nostres diners al banc, fet que ens incentivarà a consumir o invertir més i reduirà el risc que aparegui la crisi; o bé hipoteques amb un interès negatiu, és a dir, que el client acaba retornant menys diners que els que li van deixar en un inici, amb l’objectiu d’incentivar el consum i la inversió.

Això que ens sembla impossible ja ha començat a passar a Dinamarca aquest any i això vol dir que el BCE està fent tot el possible per evitar una nova crisi. No obstant això, per a empresaris i inversors és una oportunitat per invertir en el negoci o comprar empreses en dificultats per fer més rendible el negoci propi amb unes condicions d’endeutament difícils de millorar.



*Vladimir Fernández Armengol, Soci Crowe