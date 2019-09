Actualitzada 07/09/2019 a les 06:34

L’Organització de les Nacions Unides ha emès diversos comunicats per advertir de la necessitat imperiosa de variar els hàbits alimentaris, a l’efecte de salvar el planeta. A priori, aquesta afirmació podria semblar alarmista però, vista la corba de creixement de la població mundial, ens veiem abocats a haver de seguir, tant sí com no, aquesta recomanació per poder salvar el planeta.

El 1990, érem 5.300 milions de persones al planeta. Actualment, ja estem per sobre dels 8.000 milions d’éssers humans. La projecció que fan els estudis de demografia mundial ens indiquen que serem 9.700 milions, cap al 2050 i, 11.200 milions el 2100. Serà capaç la Terra de poder subministrar suficients aliments per a tantes boques? És obvi que, amb el ritme i el consum actuals, de ben segur que no. L’actual cultura del consum hauria d’extingir-se aviat. És insostenible.

A banda del canvi d'hàbits alimentaris, som coneixedors que ens calen suports a la Terra que siguin capaços d’absorbir les tones de gasos hivernacle que emetem diàriament al nostre planeta, per culpa de la nostra indústria i de la nostra producció. Tot i això seguim destruint cada dia boscos i selves senceres, precisament per poder disposar de més superfície de conreus i cultius, els quals fertilitzarem perquè produeixin més i, alhora, alimentarem les bèsties que passarem, més endavant, a menjar-nos.

Desforestant perdem els preciosos arbres devoradors de CO₂, creem més tones d’òxid nitrós a causa dels fertilitzants i també, més tones de metà per l’increment del sector boví que ubicarem a les superfícies que haurem desforestat per encabir-hi el que pretenem que sigui el nostre aliment. Aquest cercle viciós té, tant sí com no, data de caducitat. El planeta ja no ho suporta. Serà, per aquest motiu, que s’iniciarà una nova era de conquista espacial? En tot cas, millor que ens centrem en els problemes terraqüis i mirem com podem resoldre alguns dels mals que avui dia ens infligim.

#1 Thomas Malthus

(07/09/19 09:12)