El Copríncep Macron

Actualitzada 07/09/2019 a les 07:33

Comença un nou curs polític després de les vacances i ve marcat per, entre d’altres, la novetat de l’arribada del Copríncep francès. Emmanuel Macron farà una curta però intensa visita a terres de Carlemany que li ha de permetre fer-se una idea de la idiosincràsia, cultura, història i bellesa del nostre petit país. Macron arriba enfortit, després d’uns mesos de baixa popularitat i desgast al seu país amb la crisi dels Armilles Grogues i reformes pendents. Va sortir empoderat de la reunió del G7 de fa uns dies en terres de l’Atlàntic francès. Macron va aconseguir com a amfitrió, en una mostra dels seus bons dots diplomàtics, ponderar el no poc indomable president nord-americà Donald Trump i aconseguir una imatge unitària dels mandataris més poderosos del món. A més a més, va sorprendre amb l’obertura de relacions diplomàtiques amb l’Iran i va capejar amb elegància les crítiques del populista Bolsonaro. Macron és el president francès més jove de la història, domina com pocs la imatge i la posada en escena i havia format del partit socialista per després fundar el moviment En Marche. Conscient del poder del mitjans de comunicació i la necessitat de projectar-se, Emmanuel Macron, un dels presidents més poderosos i que s’envolten de més seguretat, desplegarà les ales a Andorra i ho farà conscient del poder dels mitjans i de la importància dels petits detalls. Arribarà sol, sense la seva dona, Brigitte, tant o més popular que ell. Andorra coneixerà la persona que s’amaga rere el personatge, o no.

#1 Prêt-à-porter

(07/09/19 09:26)