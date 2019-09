La història de mai acabar

El metre quadrat s’ha de regular tenint en compte el poble, el barri

Actualitzada 05/09/2019 a les 21:06

Continuem amb la problemàtica de l’habitatge de lloguer, que sembla que ni es vol ni se sap com aturar, i cal començar per la derogació de les darreres reformes laborals, que només aconsegueixen precaritzar el mercat laboral dotant-lo de més inestabilitat i inseguretat per als treballadors i treballadores.

Cal la regulació del preu de l’habitatge. No es pot especular amb el dret de la ciutadania. El metre quadrat s’ha de regular tenint en compte el poble, el bar­ri, l’any de construcció de l’immoble i l’estat de conservació, no tot s’hi val aprofitant la precarietat i la manca d’habitatges per aprofitar-se dels llogaters . Com a màxim, set euros per metre quadrat. L’administració pública hauria de garantir un habitatge a les persones adreçat a les seves necessitats, sense que es vegin obligades a gastar més del 30% dels ingressos de la unitat familiar per tenir un habitatge digne. Cal crear i ampliar la bossa d’habitatge públic. Les ajudes directes a les persones no solucionen el problema estructural de l’habitatge. La creació de la figura de pisos de protecció oficial, sí. La regulació de la tinença de pisos buits, sobretot de grans tenidors i fons voltors. Cal que l’administració faci de mediadora entre propietaris i llogaters. L’habitatge no pot ser objecte d’especulació brutal i desmesurada, la regulació dels pisos turístics. És intolerable que s’especuli i es facin negocis amb l’habitatge. S’ha de perseguir aquesta pràctica, ja que no beneficia ni el sector turístic ni la ciutadania de classe treballadora, que acaba marxant del país. Cal que els contractes de lloguer siguin, almenys, per a cinc anys. Això proporcionaria als llogaters l’estabilitat que necessiten per començar el projecte de vida, controlant el desgavell al final del contracte, no hi pot haver augments desmesurats. Millora de les condicions i els pagaments que ha d’assolir la ciutadania per llogar un pis. També és necessària la creació urgent d’un registre de la propietat, no és possible que a aquestes alçades Andorra no disposi d’un registre degudament actualitzat.