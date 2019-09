De despropòsit en despropòsit

L’estudi de preus del lloguer evidencia el poc interès del Govern per la qüestió

Com vostès recordaran, el novembre del 2018 es va fer públic un estudi sobre el preu dels habitatges de lloguer a Andorra elaborat des del departament d’Estadística del Govern. Segons aquest informe, la mitjana se situava entre els 539,54 i els 587,3 euros mensuals –segons les dades apuntades en aquest mateix diari–. No cal que recordi la indignació que va aixecar aquesta afirmació, totalment fora de lloc i allunyada de la realitat que llavors patien –i encara sofreixen– moltes persones i famílies davant la dificultat de trobar un pis digne a un cost raonable. M’atreveixo a dir que, segurament, aquest estudi va ser un dels factors claus en l’èxit de la multitudinària manifestació viscuda al desembre.

Doncs bé, no ha passat ni tan sols un any d’aquest ridícul que el Govern de Demòcrates –ara en coalició amb Liberals i Ciutadans Compromesos– en torna a protagonitzar un altre. Fa uns dies podíem llegir astorats com, de nou, el departament d’Estadística parlava d’un preu mitjà de lloguer de 601 euros mensuals. I encara anava més lluny en afirmar que tot just el cost havia pujat uns cinc euros per any.

Si no fos perquè la problemàtica de l’habitatge manté amb l’ai al cor milers de persones faria riure. Però no té cap gràcia. No mereix ni un tímid somriure. Novament, ens trobem davant un exemple que a aquest Govern, a l’anterior i a l’actual, la greu situació que viu el mercat de pisos de lloguer l’inquieta ben poc.

Ho van demostrar, per exemple, quan des del PS vam proposar que el Consell General encomanés a l’executiu la realització d’un estudi fiable i concret del preu de l’habitatge. DA va refusar la proposta. També amb una llei de mesures urgents que, com ha quedat en evidència, no han servit de res fins ara. I, per últim, amb les declaracions contradictòries de Jordi Gallardo i Eric Jover, ministres d’Economia i Finances, respectivament, sobre la possibilitat de prorrogar un exercici més la congelació dels contractes.

Tot plegat, una llista de despropòsits que encara desesperen més qui pateix per trobar un pis a preu assequible. Llista de la qual, en breu, hauran de donar explicacions, ja que farem la nostra feina i les exigirem al Consell General.

