Diàleg o conflicte?

Tot el que succeeix al mon em fa pensar en com d’útils poden ser les eines de resolució de conflictes.

Actualitzada 02/09/2019 a les 06:36

La gestió dels conflictes que fem de les situacions en les quals ens trobem és l’adequada? Tenim prou habilitats per gestionar els conflictes sense fer-nos o fer mal a ningú?

No sempre la resposta és positiva. Molt sovint, un cop passat el fet, i si reflexionem, arribem a la conclusió que ho podríem haver fet d’una altra forma, i el resultat hauria estat segurament diferent.

Davant un conflicte, resulta important que tots aquells actors involucrats trobin la forma per fer sentir la seva veu de forma efectiva i autèntica, és a dir, generar un ambient adequat per poder parlar sobre els seus temes i les seves necessitats d’una manera que incloguin les seves preocupacions més significatives i reflecteixin el seu sentit de com es veuen ells mateixos en relació amb el conflicte, llavors és més probable que siguin capaços d’arribar a una solució.

Alhora, és important la forma de relacionar-se i comportar-se per part de totes les persones que han d’intervenir en la recerca d’una solució. Coincidirem que determinades accions o formes de comunicar-se generen dificultats per poder establir les interaccions negociadores efectives per arribar als acords necessaris i trobar les solucions buscades.

Cal tractar el tema correcte. Les parts han d’acordar una definició comuna del problema en qüestió, com també implica que el problema no ha de ser plantejat per satisfer els interessos d’una de les parts, sinó per poder encarar d’una forma efectiva un procés de recerca de solucions possibles.

Sabem que no és el mateix el conflicte que poden tenir els pares amb els seus fills adolescents que els conflictes que es poden tenir a la feina o els conflictes que existeixen al món polític, o ja en major magnitud els conflictes armats al món.

Però, d’una forma o altra, la negociació, l’habilitat per gestionar-los, ha de ser present. La vida, de forma contínua, ens posa al centre d’infinitat de conflictes, alguns senzills de gestionar i d’altres més complicats, o inclús alguns impossibles. Però no hem de perdre de vista que sempre haurem de fer valer les nostres habilitats negociadores per poder seguir amb el camí de la vida i, si no, haurem de ser capaços de viure amb el que ens toca de la millor manera possible.