Sobre l'alcohol a les festes majors

Actualitzada 30/08/2019 a les 06:39

Diuen que rectificar és de savis, i aquest dimecres el Govern, per mitjà del seu ministre portaveu, Èric Jover, va demostrar que encara li queda, almenys, capacitat de reacció a l’hora d’esmenar determinades decisions que, preses a la lleugera, només poden resultar absurdes i ridícules.

Jover va ser, així, l’encarregat de matisar les paraules del ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, que divendres passat va proposar la prohibició de la venda d’alcohol a les barres de les festes majors per evitar aldarulls com els que es van registrar a Sant Julià. En aquest sentit, el portaveu de l’executiu va afirmar que la intenció del Govern no és aquesta, sinó buscar els mecanismes per evitar que els menors puguin accedir a begudes alcohòliques i fomentar el consum responsable.

Una més que sàvia rectificació, ja que la mesura proposada per Rossell, tot i que fàcilment aplicable, no va ni molt menys a l’arrel del problema. Més aviat al contrari, perquè posar portes al camp no arregla res, i en molts casos pot agreujar la situació. Salvant les distàncies, només cal recordar que l’aplicació de la llei seca americana no només no va aconseguir acabar amb el consum d’alcohol, sinó que va esperonar tot un sistema il·legal d’elaboració i distribució d’aquest producte. De la mateixa manera, retirar l’alcohol de les barres de les festes majors només serviria per estimular altres punts de venda: els bars propers en el millor dels casos, i supermercats o benzineres si la intenció és fer botellón. En qualsevol cas, qui vulgui alcohol l’aconseguirà.

La solució de cap manera pot passar per la prohibició, i només una actuació global en tots els àmbits, començant pel terreny educatiu, podrà aportar resultats positius. Es troben a faltar, per exemple, campanyes de conscienciació entre els joves, o xerrades educatives als centres escolars o punts joves sobre els efectes nocius de l’excés d’alcohol. D’altra banda, i especialment a l’estiu, caldria una major vigilància als carrers per evitar el consum a la via pública, així com més mecanismes de control als bars i establiments per evitar que els menors puguin accedir a determinades begudes.

Pel que fa als disturbis i les baralles, és cert que el consum d’alcohol hi pot influir, però prohibir-ne la venda tampoc les evitaria. Només altres mesures, com una major presència policial, poden impedir-les. El que resulta absurd és voler fer pagar justos per pecadors i que, per culpa de quatre energúmens, la resta de mortals no puguem prendre ni una trista cervesa.