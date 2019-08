Educar o reprimir

Actualitzada 29/08/2019 a les 20:26

Si alguna cosa ha posat en evidència les declaracions i contradeclaracions dels ministres Rossell i Jover és que hi ha sensibilitats diferents dins del Govern a l’hora d’afrontar el conflicte que suposa l’abús del consum d’alcohol durant les festes majors, sobretot per part de menors. El primer, des de l’òptica més conservadora i dretana davant de problemàtiques sorgides de determinades conductes socials, opta per la prohibició i la repressió sense alternatives, sense analitzar les conseqüències d’una mesura d’aquestes característiques. El segon, investit en el seu paper de portaveu de l’executiu, parla amb un to més neutre i fomentant més el diàleg i el debat que la confrontació, però també vull pensar que amb una certa sensibilitat en el camp de la formació tant per la seva trajectòria professional com política en la darrera legislatura. Trobo més encertat Jover que Rossell. A banda de l’aspecte purament econòmic que pot significar la gestió de les barres al carrer o a les places proporcionant més ingressos per a les comissions de festes que serveixen per fer front a les despeses de la celebració, hi ha una anàlisi de concepció del problema a resoldre. Més prohibició i més repressió no són la solució, sinó que generen més conductes de risc. En canvi, l’educació i la conscienciació són la base per a la prevenció de la qüestió a resoldre, on l’entorn més proper hi té un paper cabdal. I al mateix temps, un treball fet de forma conjunta entre totes les parts implicades, és a dir, comissions de festes, comuns, govern i els cossos de seguretat pública. Segur que si el debat es fa en aquests termes, avançarem en un consum d’alcohol més responsable.