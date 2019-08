Actualitzada 29/08/2019 a les 06:39

Intento llegir la premsa nacional i internacional cada dia, i cada vegada més em demano, després de les meves lectures, en quin món estem vivint i, sobretot, quin exemple com a adults estem donant als nostres joves. En efecte, a nivell nacional, el pa de cada dia gira entorn de malversacions financeres i escàndols econòmics, defraudacions a la Seguretat Social i a l’IRPF, tràfic o consum de drogues, abusos i maltractaments diversos, conductes delictives degudes a l’abús d’alcohol i segurament altres delictes diversos que no enumeraré aquí per manca d’espai. A nivell internacional, a més dels temes que he citat abans, hem de sumar crims horribles així com les recents declaracions de polítics brasilers que, a més de refusar una ajuda internacional per lluitar contra els incendis que devasten l’Amazònia (fet que trobo criminal i totalment irresponsable) s’han permès denigrar i insultar els dirigents mundials que oferien el seu suport i la seva assistència. Aquestes notícies, que sobrepassen amb escreix les que són positives, mostren clarament que la nostra societat està malalta, que no estem avançant en la bona direcció. I cal també no oblidar els efectes que aquesta allau de delictes mediatitzats té sobre els nostres fills, ja que el que succeeix en una societat, la manera de comportar-se dels seus adults, té una gran influència en el comportament present i futur dels més joves. Com reaccionarà un adolescent davant d’un conflicte quan els diferents models a seguir que li donen els adults són emprar la violència, sigui física o verbal? I com actuarà quan tingui una necessitat econòmica, quan els diferents exemples que li donem provenen d’apropiacions indegudes, robatoris, etcètera. El comportament dels adults (i encara més de les persones amb càrrecs públics o mediatitzades) és molt important, ja que els infants creixen i es construeixen com a ciutadans modelitzant les nostres conductes.

#1 Som un sacrifici per als déus.

(29/08/19 15:09)