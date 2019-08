S’han d’establir con­trols per mitigar el risc de Frau i de finançar el Terrorisme

Actualitzada 26/08/2019 a les 06:40

Les associacions i fundacions son organitzacions sense ànim de lucre de vital importància a l’hora de prestar determinats serveis socials, que impacten positivament sobre el teixit social del Principat d’Andorra i dels indrets internacionals on poden actuar. Aquestes organitzacions obtenen recursos de donants que no esperen rebre un servei com a contrapartida, i a continuació els apliquen a l’assoliment de l’objectiu fundacional, moltes vegades enviant els diners a una altra part del món. Aquesta manera de funcionar fa que aquestes entitats puguin ser vulnerables a diversos riscos, com poden ser el frau, o ser utilitzades per finançar actes terroristes. El passat mes de juliol del 2019 la UIFAND va publicar una nota informativa dirigida a associacions i fundacions en la qual feia tota una sèrie de recomanacions per prevenir el risc de finançament del terrorisme. Una de les recomanacions que fa la UIFAND és dur a terme un procés d’autoavaluació per conèixer els riscos de ser utilitzades per canalitzar fons o recursos que puguin estar destinats al finançament del terrorisme. Això els permetrà conèixer les seves vulnerabilitats i establir polítiques internes que permetin mitigar els riscos, reduint-los al màxim. La UIFAND també parla de la transparència dels òrgans de govern i recomana disposar d’un codi ètic que contingui disposicions relatives als conflictes d’interessos, etc. Una altra recomanació versa sobre dur a terme una diligència deguda no només dels donants, sinó també dels mateixos col·laboradors de l’entitat. La transparència financera i comptable mitjançant l’establiment de controls sòlids i la justificació de cadascuna de les despeses de l’entitat. Les recomanacions de la UIFAND estan mes pensades per mitigar el risc de finançament del terrorisme, però són de plena actualitat, ja que aquestes també ajudaran a mitigar el risc d’eventual frau en aquest tipus d’entitats.