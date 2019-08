Actualitzada 25/08/2019 a les 06:41

El cas de l’Open Arms i l’Ocean Viking il·lustren perfectament el grau d’hipocresia i cinisme de l’actual panorama polític. Dissortadament bona part de la nostra societat l’accepta. He escoltat gent del meu entorn justificar la posició de Matteo Salvini respecte a l’acollida d’immigrants. El fet que la mateixa Fiscalia li hagi esmenat la plana sembla no tenir cap importància. Comprèn l’argumentari segons el qual allò que les ONG fan amb les seves actuacions és ajudar i incentivar el tràfic il·legal de persones!! A veure si queda clar d’una punyetera vegada. La migració és un dret recollit a la Declaració dels Drets Humans (Art. 13). I salvar vides o defensar drets pacíficament també és —disculpi vostè la redundància— un dret recollit a la Declaració dels Deures de les persones, els grups i les institucions de promoure i protegir els drets humans i les llibertats fonamentals de l’ONU. Declaracions que tant Itàlia com Espanya assumeixen com a membres de Nacions Unides. Hi ha algú que pugui creure que la gent —homes, dones, infants, avis— que es juguen la vida en pateres i camps de refugiats no preferia casa seva si pogués escollir? Argumentar que les ONG son còmplices de les màfies que es lucren amb el tràfic il·legal de persones és posar el carro davant els bous. Ens converteix en ases i ens fa còmplices de polítiques populistes per les quals pagarem —de fet ja l’estem pagant encara que no ho vulguem veure— un preu altíssim. No hi ha immigració perquè existeixin màfies. Els immigrants ho són per necessitat i supervivència. Per cert, en un moment o altre, migrants ho hem estat tots!