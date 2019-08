Ofensiva de la CEES

Per un mercat laboral més just cal desenvolupar polítiques sòlides

La CEES mostra una gran preocupació pel futur d’Europa i dels treballadors europeus. El moviment sindical té la responsabilitat de defensar la democràcia i el model social. La Unió Europea, la realització més important del segle passat, basada en la pau, els drets humans, treballadors, drets socials i ambientals, en condicions de vida i de treball justes i equitatives, inclosos els serveis públics i educatius de qualitat.

Per aconseguir-ho, la CEES i els seus afiliats han desenvolupat polítiques sòlides per al futur de l’economia, la societat i el mercat laboral a Europa establint eines i accions fortes i eficaces per reforçar el paper dels sindicats a Europa per aconseguir resultats concrets i positius per als treballadors, centrant-se en particular en: una nova política econòmica progressiva i sostenible que augmenti la convergència salarial entre països i sectors; llocs de treball de qualitat i una reducció de la jornada laboral sense reduir els salaris; la defensa i l’extensió dels drets dels treballadors, la protecció social i serveis públics, revitalitzant el diàleg social, enfortint la negociació col·lectiva, l’ampliació de la seva cobertura i participació dels treballadors. Una transició justa, una globalització sostenible i un comerç progressiu, amb mobilitat justa i una política comuna sobre migració i asil, basats en el respecte dels drets i la igualtat de tracte. Aquesta és la millor manera de millorar les condicions de treball i de vida dels nostres membres i modelar el futur del món laboral. Un moviment sindical fort per al futur, capaç de canviar de política i les condicions econòmiques i el mercat laboral, incloure avui les excloses dels drets i la protecció, i tractar de la mateixa manera les dones, els treballadors joves, els treballadors precaris i tots els treballadors majors de 50 anys per la complicació de reinserció en el mercat laboral si perden la seva feina.