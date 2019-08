Actualitzada 21/08/2019 a les 21:01

Business Roundtable, una associació que aplega unes 200 grans empreses dels Estats Units, entre les quals hi ha firmes com Apple, General Motors, IBM o Coca-Cola, va fer públic dilluns passat un comunicat en el qual “modernitza” els “principis de govern corporatiu” que l’entitat revisa periòdicament des del 1978 com a guia per als seus associats. “Cada versió del document emès des del 1997 ha avalat el principi de la primacia dels accionistes: les corporacions existeixen principalment per servir als accionistes. Amb l’anunci d’avui, la nova declaració substitueix les declaracions anteriors i perfila un estàndard modern de responsabilitat corporativa”, diu el comunicat. Aquest “estàndard modern” inclou explícitament el reconeixement de la responsabilitat de les empreses en el desenvolupament sostenible de la societat, la conservació del medi ambient i la formació permanent i la justa remuneració dels seus empleats. No deixa de ser curiós, i significatiu, que aquesta revisió de les directrius que han guiat les grans corporacions dels Estats Units, i d’arreu, en l’època daurada del neoliberalisme econòmic es faci precisament sota la presidència de Donald Trump, però abans de llançar coets convé tenir present que el comunicat és només una declaració d’intencions, i ja se sap que el camí de l’infern està empedrat de bones intencions. En tot cas, si els associats de Business Roundtable fan cas d’aquests principis, confiem que l’efecte mirall els encomani també a les empreses d’aquesta banda de l’Atlàntic abans no sigui massa tard.