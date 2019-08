Actualitzada 20/08/2019 a les 21:14

Em preocupa molt el fet que ara mateix es pretengui justificar l’esllavissada a la CG1 a Sant Julià de Lòria (no vull posar ni noms ni localitzacions) com si es tractés d’una catàstrofe natural, deien que possiblement deguda a un terratrèmol. D’esllavissades “naturals” en tenim, a Andorra, però aquesta no ho és. Val la pena no oblidar que en aquell indret hi havia un forat de considerables dimensions i a més ple d’aigua i amb uns ancoratges provisionals des de fa no sé quants anys. Penso que, en aquest cas, alguna “responsabilitat” existeix. Però tothom se’n renta les mans i tira pilotes a fora o cap a un “altre”. Uns diuen que no es competència de Govern sinó del Comú, altres diuen que ja ho estudiaran més endavant, altres no diuen pràcticament res o que ja tenen una assegurança... Per sort no es va haver de lamentar cap desgràcia “personal”, però què hauria passat si alguna persona resultés ferida o, per què no, morta? Quan es “toca” la muntanya, es deixen obres sense acabar, no es fan bé les coses... alguna conseqüència porta sempre. I per fer front a aquestes conseqüències, s’ha de trobar sempre el o els responsables. Ja n’estic una mica fart, que en aquest país s’acostumi a no buscar mai els responsables. I en canvi, a “d’altres” els cau el “pèl” per actes molt menors que aquest. Aquesta esllavissada és un fet en el qual s’ha d’aprofundir (i no parlo del forat abandonat) i buscar i castigar els responsables.

Qui havia de dur a terme el control d’aquesta obra inacabada? No ho sé. Que aquells que en saben més que jo ho analitzin i trobin els culpables i demanin el corresponent càstig o sanció.

#1 Responsabilitats

(21/08/19 11:13)