Plaers de quilòmetre zero (III)

No tots hi són a l’article, però tots aquests són a Andorra

Actualitzada 16/08/2019 a les 06:27

Fa dos anys que a l’agost aprofito per inventariar plaers d’Andorra a tocar de la mà, plaers de quilòmetre zero. Els animo a recuperar els articles del 2017 i 2018 i compartir amb mi el recull del 2019.

Collir rovellons, ceps, car­reroles, fredolics o murgues al coll de X, al prat de Y o al bosc de Z. Llocs que tothom coneix però que els boletaires mantenen en rigorós i estricte secret. Fer-ne una truita al vespre, assecar-los per fer un arròs o acompanyar-los d’un bon bistec de carn d’Andorra.

Remullar els peus al riu de la Vall del Riu o al de la vall d’Incles de la conca del Valira d’Orient, al riu Pollós o al de Segudet de la conca del Valira del nord, al riu de Llumeneres o el d’Aubinyà de la conca del Gran Valira.

Respirar obrint tots els pulmons dalt del cim de l’alt de Capa (2.572 m) al coll de la Botella, al més exigent pic del Pla de l’Estany (2.859 m) a la zona d’Arinsal o al directe pic de Mil Menut a la vall de Ransol (2.778 m) i observar la petitesa del nostre país.

Pujar amb bicicleta fins al pic de Carroi (2.317 m) a més de 1.200 metres del fons de vall i gaudir de les millors vistes d’Andorra jugant a reconèixer tots els pics i totes les valls del país que la vista allarga.

Gaudir de l’oferta cultural sense fi veient mostres de qualitat a la sala d’exposicions del Govern, l’ArtalRoc o al Museu del Tabac, escoltar música en directe a la plaça Coprínceps d’Escaldes a les Nits del món, a l’Encamp en clau de llum, a les Nits d’estiu als museus de Sant Julià o a les Nits obertes d’Ordino.

Mantenir-se en forma als poliesportius i piscines de totes les parròquies. I descobrir un dels secrets millors guardats dels encampadans: el jacuzzi a l’aire lliure del poliesportiu del Pas de la Casa. Anar a córrer pel circuit d’Andorra la Vella a la vora del riu, o estimular els glòbuls vermells amb circuits de més altitud com el d’Engolasters o el de les Pardines.

Prendre un refresc o un vermut amb olives al migdia i sense presses als centenars de terrasses del país mentre s’observen les muntanyes que les envolten.

Dormir a la nit amb la finestra oberta i un edredó per no constipar-se.

Plaers de tots nivells, plaers gratuïts. Plaers de quilòmetre zero. Plaers d’Andorra.