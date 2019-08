Turisme, en diuen

Actualitzada 11/08/2019 a les 06:54

No podia ser d’una altra manera. La mentalitat consumista amb què estem destrossant el planeta a marxes forçades l’estem aplicant, espavilats com som, al turisme. Els experts ho anomenen “sobreturisme” –res ens espanta, etiqueta i a una altra cosa–El concepte clàssic del mot vacances ha passat a la història. Segons dades de l'OMT, mentre el 1980 la mitjana de turistes internacionals era de 278 milions de persones, el 2014 va arribar als 1.133 milions de viatgers. Suma i segueix! Descansar, desconnectar, gaudir del dolce far niente semblen ser conceptes caducats. El que es porta és la sobredosi de quilòmetres; cosa fàcil amb la (sobre)oferta dels operadors turístics, els vols barats, que posen a l’abast destinacions impossibles, i els allotjaments per a qualsevol butxaca. Aquell esbojarrat tour que un grup de turistes ianquis feia a set països europeus en 18 dies a Si avui és dimarts, això és Bèlgica (If it’s Tuesday, this must be Belgium, Mel Stuart 1969), ara és una collonada per a aprenents. No tinc res en contra de viatjar, ans al contrari. Del que renego és dels objectius. Ja no es venen vacances, es venen experiències. El problema és que amb una o dues no n’hi ha prou. Se n'ha d’acumular com més millor. Tant se val si no hi ha temps d’assimilar-les, i ja no dic gaudir-les. El que de veritat compta és que una vegada a casa, om hagi capturat imatges suficients per alimentar les xarxes socials durant setmanes i mesos. El gaudi, la satisfacció personal..., tot passa a un segon pla. El que importa és exhibir els trofeus a les xarxes per a enveja de propis i estranys. Les vacances han mort, visca el postureo!