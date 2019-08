Terceravia Ordino, una alternativa per a la parròquia

Ens uneix l’amor per Ordino i la motivació per preservar les seves coses bones i millorar les que no

Actualitzada 07/08/2019 a les 06:41

J. Balsa, N. Amador, X. Surana, D. Drets i D. López

El nostre camí va començar amb la voluntat d’implicar-nos en la vida política del nostre país, perquè crèiem que les decisions a prendre en aquells moments eren importants i podien canviar el rumb d’Andorra. En trobar-nos enmig d’un clima polític fragmentat, volíem aportar transparència, idees concretes i factibles amb una perspectiva de futur per al nostre país.

D’aquesta manera va néixer el projecte terceravia a Ordino, amb la il·lusió d’un grup de persones que viu i estima Ordino, però també amb la voluntat d’aportar una altra visió de país amb unes expectatives i sensibilitats diferents a les altres opcions polítiques.

Així doncs, vam començar amb aquesta aventura i vam articular una candidatura amb molt poc temps per concórrer a les passades eleccions generals del mes d’abril sota les sigles de terceravia. Vam treballar per oferir un projecte coherent, amb visió de futur i viable per al país sense deixar de banda propostes per la nostra parròquia.

Durant la intensa campanya vam transmetre un missatge sincer amb la voluntat real de treballar per a poder representar la parròquia al Consell General. Ens vam mantenir ferms amb les nostres idees i posicionaments. Vam parlar amb els veïns de la parròquia i ens vam comprometre amb ells, que no ens limitaríem a fer la campanya electoral perquè la nostra intenció era construir un projecte viable i perdurable en el temps. Per poder seguir treballant i lluitant pel nostre país i donar un pas més per consolidar la nostra presència a la parròquia, aquesta darrera setmana hem creat el comitè local de terceravia a Ordino.

Ara, el següent pas és treballar en un projecte centrat en la nostra parròquia i concretar què volem per a Ordino. Seguirem amb la mateixa dinàmica de treball com la dels inicis: treballant de manera constructiva i estant a l’escolta de tots. Caldrà, però, analitzar amb detall què volem i què no volem per a Ordino, buscar les opcions més viables per poder arribar als objectius fixats.

Amb l’ajuda de tots esperem arribar a dinamitzar Ordino i donar una especial atenció a les zones més oblidades. Tot plegat sense que suposi un endeutament de l’administració comunal, ja que un dels nostres objectius és el dèficit zero. Per això, caldrà racionalitzar les despeses i ser curós amb les inversions que calen a la parròquia, prioritzant aquelles que poden tenir un major retorn per als seus veïns.

El nostre projecte, no és un simple projecte electoral, el nostre objectiu és molt més ambiciós. Pretenem que terceravia arreli a la parròquia d’Ordino i ofereixi l’oportunitat a tots els veïns de contactar amb nosaltres i fer-nos arribar els seus neguits i propostes i així poder tractar-los en l’àmbit institucional que s’escaigui, ja sigui al comú o bé a través dels nostres representants al Consell General.

Des de terceravia a Ordino volem fer una política de proximitat, una política a peu de carrer, escoltant tothom i buscant solucions als problemes.

Volem que Ordino sigui una parròquia acollidora per a tots. Tenim ganes de compartir, contrastar idees, escoltar propostes, sentir els diferents neguits i preocupacions.

Per construir aquest projecte i poder avançar necessitem sentir la veu de tots. Estem al vostre servei per a qualsevol neguit o qualsevol proposta.

Ens uneix l’amor per Ordino i la motivació per preservar les seves coses bones, millorar les que no ho són tant i canviar aquelles que no funcionen. I ho podem fer! Si et sents identificat amb aquesta visió d’Ordino i d’Andor­ra i vols col·laborar en la construcció i consolidació d’aquest projecte, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant el correu electrònic terceravia@terceravia.ad o a les nostres xarxes socials.



*Jordi Balsa, Noemí Amador, Xavier Surana, David Drets i Debora López, Membres del comitè parroquial de terceravia a Ordino

#1 Sílvia Gil

(07/08/19 07:56)