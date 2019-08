Festa major (II)

Actualitzada 06/08/2019 a les 21:41

Ja ha passat la festa major més multitudinària del país, la de Sant Julià de Lòria. La festa (a banda d’actes tradicionals, música, entreteniment...) de bars, barres de bar, botellón i persones incíviques, violentes (passades d’alcohol i altres coses). A pesar d’un parell de dies de mal temps i fred, ha estat com sempre molt concorreguda, amb molta assistència, però no sempre del tot pacífica, amb alguns aldarulls i detencions. La neteja al centre de la vila, l’endemà al matí de cada jornada festiva, ha estat com sempre encomiable. El principal problema, però, es troba en zones una mica més allu­nyades del centre, on la neteja no resulta tan evident, on es realitza multitud de botellons, tot i estar prohibits i sancionats. Jo més que posar sancions, el que faria és imposar la pena de netejar tota la merda que han deixat, fins i tot molts cops llençant vasos i botelles a escassos metres dels contenidors, fet que es pot contemplar també en ple centre de la vila. Desconec si per fer el botellón compren el material a la gran quantitat de bars que ja tenim a la parròquia, a les barres portàtils que s’instal·len per a la festa o als xiringuitos mòbils també muntats, o si el porten de casa o del supermercat. Penso que el comú de Sant Julià s’equivoca completament permetent la instal·lació tant d’aquestes barres com d’aquests xiringuitos, ja que disposem de molts bars que paguen els seus impostos tot l’any. No és normal que es permeti la instal·lació de barres, xiringuitos de menjar, xiringuitos de begudes... just al costat o al davant de bars i restaurants ja existents, legals, fixos i amb les cotitzacions corresponents.

#1 J. Paricio

(07/08/19 07:16)