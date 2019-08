Invertir en infància, bo per a tots

No som conscients dels beneficis que tenen més enllà dels mateixos nens i nenes

Quan parlem d’invertir en infància, de polítiques a favor de la família, no sempre som conscients dels beneficis que tenen més enllà dels mateixos nens i nenes.

Aquestes polítiques (que inclouen des de baixes maternals i paternals fins a pauses per a la lactància materna, passant per serveis d’atenció i d’ajudes socials per fill) es tradueixen no tan sols en nens més sans i millor formats, en més igualtat de gènere i en més creixement sostenible, sinó que també milloren l’economia i la productivitat.

Segons un article de l’Unicef, les polítiques de conciliació familiar i laboral són bones per als infants, per a les dones, per a les empreses i per a l’economia. Per als més petits, perquè es desenvolupen millor si se’ls estimula des de la primera infància i perquè podran passar més temps de qualitat amb els pares (s’estima que un 43% de menors de cinc anys no podran desenvolupar el seu potencial degut a la pobresa). Per a les dones, perquè amb uns serveis d’atenció assequibles i adequats, les mares continuaran tenint un treball remunerat i ajudar les seves famílies i l’economia empresarial, a més de reduir les desigualtats de gènere i promoure la responsabilitat compartida entre mares i pares. Per a les empreses, perquè afavoreixen la conservació del talent i redueixen l’absentisme, fent-les més competitives i millorant la imatge de marca. Per a l’economia, perquè estimulen el creixement econòmic i el PIB. Un exemple als països nòrdics: al llarg de les dècades passades les polítiques de família juntament amb l’augment de les dones en el món laboral han fet créixer el PIB per habitant més d’un 10%.

Tenint en compte tots aquests aspectes, i tot i els avenços que s’han fet recentment, com ara l’increment de les baixes maternals i paternals, encara tenim molt camí per recórrer i seria bo desplegar unes bones polítiques familiars, no només pensant en els infants, sinó també en el futur del nostre país.