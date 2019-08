I ara on posem el Cirque?

Si el comú de la capital ha fet tot el possible per complicar que es pugui aparcar al carrer, ara que no es queixi del perjudici que el tancament del Parc Central ocasiona al comerç

Actualitzada 31/07/2019 a les 21:07

Després de set estius consecutius, en què s’han obtingut xifres més que positives pel que fa a assistència de públic, l’aposta del Govern pel Cirque du Soleil entra ara en una fase de reflexió. L’executiu haurà de decidir si l’espectacle tindrà o no continuïtat, i segons ha manifestat recentment la ministra de Turisme, Verònica Canals, la resolució es prendrà aquesta tardor, un cop s’hagin analitzat les xifres de retorn de l’última edició, Rebel, que ha comptat amb més de 100.000 espectadors, així com les valoracions del públic.

Passi el que passi, el que és ja pràcticament segur és que el Parc Central d’Andorra la Vella no repetirà com a ubicació per al muntatge de la companyia canadenca. Ho ha assegurat la cònsol d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, que ha posat sobre la taula diversos emplaçaments alternatius: d’una banda l’aparcament del Valira; de l’altra, i en cas que tiri endavant el projecte de construir un espai multifuncional, tres parcel·les en diferents punts de la parròquia.

La corporació basa el seu rebuig al fet que que es torni a utilitzar el Parc Central en el fet que el soroll molesta els veïns -especialment durant els assaigs-, i en el perjudici que provoca en els comerços que l’aparcament més important de la capital estigui tancat durant més d’un mes. El primer motiu es pot entendre, ja que l’excés de contaminació acústica, i més encara durant un període perllongat de temps, no agrada a ningú. El segon, en canvi, resulta un insultant exercici de cinisme. Com s’atreveix el Comú a denunciar els danys que la manca d’aparcaments causa en el comerç, quan ha estat la mateixa institució la que s’ha encarregat de suprimir multitud de places durant els darrers cinc anys?

El tram final del mandat de Jordi Minguillon ja va estar marcat per una actuació absurda, l’eliminació d’una trentena de places al carrer Bonaventura Riberaygua i la seva substitució per unes jardineres que ningú li havia demanat. I Marsol no ha fet res més que donar continuïtat a aquesta política. Un repàs ràpid: primer es va carregar la zona blava de l’avinguda Tarragona aprofitant el procés d’embelliment de la via -una decisió que, per cert, no constava en el projecte original que es va presentar als mitjans de comunicació-. Després va atacar el carrer Na Maria Pla, fent que la zona blava es convertís en àrea d’aparcament de temps limitat. Tot seguit va eliminar altres trenta llocs d’aparcament de Prat de la Creu. I ara, per acabar-ho d’adobar, també s’està actuant en diferents carrers de Prada Ramon, convertint antigues places de pàrquing de cotxes en zones per deixar-hi la moto.

Evidentment, el Comú és molt lliure de gestionar com vulgui les àrees de pàrquing, i té tot el sentit del món que prefereixi potenciar l’ús dels aparcaments de barrera -que, al cap i a la fi, són els que aporten més ingressos-, en detriment de les zones blava i verda. Però hipocresia la justa: si la corporació ha fet tot el possible per complicar que la gent pugui aparcar al mateix carrer per fer gestions o compres ràpides, almenys ara que no es queixi dels perjudicis que el tancament del Parc Central està ocasionant en el comerç.

