Comprar negocis sense diners

Actualitzada 29/07/2019 a les 06:35

Si tens ganes de convertir-te en empresari, has de saber que el 90% de les empreses que es creen no sobreviuen els primers 10 anys. Quins ànims!!!

Si encara ets una persona amb energia, emprenedora, i amb ganes de capitanejar el teu projecte personal, l’ideal seria poder comprar una empresa que ja hagués superat aquest procés de selecció natural, i que portés molts anys en el mercat.

Però és realista pensar que puc comprar una empresa si no tinc diners suficients?

En la darrera dècada, a Europa s’han tancat milers d’empreses que tenien entre 5 i 50 treballadors. Comprar-les no costava quasi diners. Moltes d’elles no tenien solució però altres podien haver estat viables si al capdavant hagués aparegut un directiu preparat, motivat i valent, capaç de parlar amb bancs i creditors i presentar un pla de negoci elaborat amb seny i prudència per treure l’empresa de la seva crisi.

La clau és diferenciar les empreses bones de les que no tenen solució i ser valents i decidits per anar a buscar-les.

Comprar una empresa sense diners no vol dir que el venedor no acabi cobrant, sinó que els pagaments s’estructuren de forma intel·ligent sense que hagis de posar diners al principi, quan encara no en tens, sinó més endavant, quan l’empresa ja comenci a donar beneficis.

Però qui podria acceptar aquestes condicions per vendre la seva empresa?

Moltes empreses es troben cada any en aquesta situació, empresaris que es volen retirar, que no tenen successió i al ser petites empreses no són interessants pels fons d’inversió.

Aquests són casos on es pot negociar i aconseguir un bon tracte sense un gran pagament inicial, i es pot arribar a diferir el preu a pagar al venedor en 5 o inclús 10 anys.

Potser no tinguis diners, però si tens coneixements, decisió i valentia, pots comprar una empresa que faràs créixer. És més barat, ràpid, intel·ligent i segur comprar una empresa que crear-la de zero.



*Vladimir Fernández, soci Crowe