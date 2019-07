Actualitzada 28/07/2019 a les 06:39

Mentre la gent s’escandalitza amb les declaracions racistes, xenòfobes i supremacistes que ha deixat anar per Twitter Trump, el bomber piròman que ocupa el despatx oval; Israel enderroca a cop de pala excavadora i sense miraments desenes d’habitatges palestins a l’est de Jerusalem, seguint la seva política de neteja ètnica. Mentre no donem crèdit al que pot supurar del cervell (per donar-l’hi un nom) del pallasso en cap de les forces armades dels EUA, a Síria la guerra (civil) de Bashar al-Assad continua assassinant gent en nom d’algun déu... Mentre perdem el temps seguint les palles mentals d’un ignorant multimilionari pagat d’ell mateix fins a la nàusea; als camps de refugiats de Grècia, de Bangladesh, de l’Iraq, del Líban de Kènia, etc., més de 65 milions de persones, majoritàriament infants i joves, malviuen i moren diàriament... Mentre ens caguem amb tot el dret, èmfasi i dignitat possibles en Donald Trump, al nostre entorn hi ha polítics, personatges, persones que pensen i actuen igual o pitjor que ell. Però aquests tan propers no generen ni una mil·lèsima part del rebuig i la vergonya que, suposadament, genera el Potus. Només és una mostra més de com som i reaccionem els humans. Una espècie de traca i mocador per al bo i per al dolent... I el pitjor encara està per arribar. I si no que els ho preguntin als britànics i el seu flamant nou Prime Minister. La tardor política amb Donald Trump a una banda de l’Atlàntic i Boris Johnson, el seu clon-clown, a l’altra, promet de tot menys sentit comú i seny! El més preocupant és que la seva merda ens esquitxarà a tots.