Vist que res és casual, aquí van unes preguntes sobre mobilitat sostenible

Actualitzada 28/07/2019 a les 06:35

Una de les virtuts de ser un país petit és que els poders i les institucions poden ser força accessibles. En aquest sentit, m’alegra que el moviment glocal Fridays For Future hagi estat rebut per les autoritats que tenen alguna responsabilitat en l’àmbit de la sostenibilitat. I també m’alegra que a Andorra hagi arrelat entre els joves aquest moviment d’abast mundial, cosa que posa de manifest que s’ha fet molt bona feina de conscienciació i sensibilització amb el jovent. Amb temes complexos i de difícil resolució, sempre surt el tòpic que la clau està en l’educació. I és cert. I en aquest tema és evident que la feina en l’educació està feta. Ara cal passar a l’acció. Diria que això és el que demanen aquests joves. Potser ara són els joves que han d’educar la resta de la societat? De feina, se n’ha fet molta: a vegades ha estat una feina poc visible però això no vol dir que no s’hagi començat a caminar. Ara l’impacte dels Fridays For Future servirà per generar un impuls més decidit, d’acord amb la sensació d’urgència que molts compartim. Confio que les mesures que s’anunciïn es duguin a terme i que les decisions es prenguin des del coneixement tècnic i no pel seu impacte mediàtic.

En aquest sentit i sense tenir grans coneixements tècnics (o justament perquè no tinc grans coneixements tècnics), em plantejo un seguit de preguntes pel que fa a la mobilitat sostenible: per què hi ha certa obsessió amb el vehicle elèctric? Per què s’ha subvencionat la compra de vehicles elèctrics i híbrids endollables i no s’ha contribuït a la compra d’híbrids no endollables? Quants dels vehicles híbrids endollables (que han rebut ajuda pública) són vehicles d’alta gamma? Tenim tota la informació sobre l’impacte ambiental d’aquest tipus de vehicles, des de la seva fabricació fins als residus que genera? Per què és tan difícil potenciar el transport públic? S’apostarà de debò, algun dia, per un transport públic de qualitat i a preu econòmic? Realment podrem gaudir algun dia d’una xarxa de carrils bici segura? Aquestes mesures de mobilitat sostenible són compatibles i coherents amb un heliport? Quina necessitat real hi ha d’un heliport? Que ens parlin d’un aeroport a Grau Roig és una manera de fer-nos creure que un heliport és una cosa menor?