No cal la vareta màgica

Són fàcils d’aplicar i molt efectives

Actualitzada 25/07/2019 a les 20:36

Solucions efectives a l’etern problema de l’habitatge són fàcils d’aplicar i molt eficaces a curt termini. En primer lloc, cal que tots els propietaris privats, societats i entitats bancàries tinguin un termini per inscriure els seus béns a un registre de la propietat. Les persones o entitats que no ho facin en el temps requerit encorrerien en una sanció d’un 5% a un 10%; la responsabilitat és del propietari de l’immoble, sigui particular o d’una societat. Tot immoble tancat que no sigui primera o segona residència degudament justificat seria sotmès a un impost de com a mínim un 5% del valor de l’immoble degudament taxat i escripturat al registre de la propietat. El preu del metre quadrat lliure d’impostos al lloguer podria ser de 5 € el metre quadrat (és a dir, un pis de 100 m2 quedarà lliure d’impostos si estigues per sota dels 550 €); tot el que sobrepassi 5€ el metre quadrat és taxaria amb un 50% d’impost; aquests i el règim sancionador aplicat als pisos no declarats es destinarien a la construcció de pisos de venda i lloguer de protecció oficial, per les famílies de treballadors andorrans que portin un mínim de 5 anys al país, perquè puguin accedir a l’habitatge a un preu molt més avantatjós fora de la bombolla de l’especulació immobiliària. Cal modificar la llei del sòl per potenciar, ajudar i fomentar que amb la cessió del sòl a comuns, la construcció d’habitatges de protecció oficial sigui una realitat. Habitatges que una vegada adquirits a un preu molt inferior del preu especulatiu no es podran revendre fins al cap de vint anys ni rellogar sense passar per l’administració corresponent. L’objectiu de poder obtenir uns habitatges a uns preus inferiors als especulatius és que els habitants del nostre país puguin accedir a un parc immobiliari a preus raonables. Amb aquestes mesures i sense tenir una vareta màgica, el problema de l’habitatge queda resolt en un curt període de temps.

