Aprofitar l'estiu

Són dies idonis per fer aquelles coses que fa temps que tens pendents

Actualitzada 26/07/2019 a les 06:41

L’estiu ja és aquí. Fa dies que la intensa calor, especialment la d’aquesta setmana, així ens ho recorda. Personalment, aquesta època sempre m’ha semblat un bon moment per abaixar el ritme de vida i agafar-se les coses amb una certa pausa.

Es tracta d’una filosofia, al meu entendre, molt necessària. En el meu cas, el darrer any ha estat extremament intens. Ho ha estat a nivell professional, però especialment, com sabran tots vostès, políticament parlant. El final de la legislatura passada, la preparació de les eleccions generals i els mateixos comicis, així com tot el procés posterior per engegar el nou Consell General, han estat un autèntic tour de force del qual aquests dies d’estiu aniran molt bé per recuperar-me.

Són dies que sempre he considerat idonis per fer aquelles coses pendents que, durant l’any, han quedat aparcades fins a un millor moment: llegir aquell llibre que vas comprar i que reposa a l’estanteria esperant tenir prou estona lliure; recuperar aquella sèrie de televisió que algun conegut més afortunat ja ha pogut veure i t’ha recomanat; passar més temps, ni que sigui simplement xerrant, amb els amics o la família; recuperar la pràctica més habitual d’aquell esport que tens una mica oblidat; o, per què no, fer algun viatge.

També són dies que et permeten, crec jo, pensar i reflexionar amb aquella tranquil·litat que el dia a dia habitual no et concedeix. Un exercici d’allò més necessari, al meu entendre.

Són dies que cal saber aprofitar. Durant l’any, molts de nosaltres ens queixem que anem de bòlit i que no tenim temps per a nosaltres. Per tant, ara és el moment d’aprofitar-ho i no malbaratar aquesta major disponibilitat de temps. I, també, tot sigui dit, agafar forces, que al setembre tornarà la crua realitat –i en el meu cas, a nivell polític, amb reptes importants com són la feina parlamentària però també la preparació de les comunals–.

Jo, i molts de vostès, són afortunats i podem agafar-nos l’estiu amb aquesta filosofia. Voldria, però, recordar-me també d’aquelles persones que, en un país com el nostre, han de treballar aquestes setmanes, fins i tot amb molta més intensitat. Ells són claus per al nostre país i mereixen el nostre reconeixement.