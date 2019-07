El cor dels nens

Els infants encara són capaços d’abstreure’s de les seves condicions particulars i ser molt més solidaris i afectius del que la gent pot imaginar. Quan ens fem grans ens endurim

Corre un vídeo per la xarxa en què es fa una sola pregunta a nens i nenes en edat escolar i a dos escoles ben diferents. La primera escola és espanyola; la segona es troba a Uganda.

La pregunta que els hi fan és aquesta: Què demanaries si et concedissin tres desitjos?

Les respostes dels nens espanyols són variades i diferents: ser famós, ser ric, conèixer youtubers famosos, una play station, una nintendo, anar al parc de Harry Potter, sortir per la tele i d’altres d’aquest tipus. Hi ha respostes que són una mica més professionals i responsables, com tenir una línia de moda, o que tothom acceptes la bisexualitat, o demanar salut per la gent i absència de bullying, també que no hi hagi violència de gènere o que la gent sàpiga reciclar.

A Uganda les respostes són molt diferents: conduir un cotxe, menjar bé, tenir una casa, ser professor, viatjar a Espanya, menjar uns ous, banyar-se a la platja, ser doctora, o capità de un vaixell, parlar anglès, tenir unes sabates; també fer-se ric. És interessant veure’l; però al meu entendre el que resulta més emocionant és la reacció dels nens espanyols al final del vídeo, després que els ensenyin les respostes dels nens africans.

Canviaríeu alguna cosa del que havíeu dit?

I, de manera espontània, natural, s’adonen de la sort que tenen, de que podrien renunciar a moltes coses, per tal que els nens d’Uganda en poguessin complir algunes.

Són nens, a una i altra banda del món, però nens que encara són capaços d’abstreure’s de les seves condicions particulars i ser molt més solidaris i afectius del que la gent pot imaginar. Que trist!, posava en un comentari a peu de pàgina. Doncs a mi no em sembla gens trist, em sembla que és tot un exercici per a ells, pel seu creixement i que aquesta és la manera correcta d’avançar.

Que un nen sigui capaç de dir després d’escoltar les respostes dels ugandesos que nosaltres som uns privilegiats i que hem tingut molta sort per haver nascut a aquesta part del món, diu molt del futur; que la majoria del nens consultats diguin que poden renunciar al seus desitjos perquè se’n compleixi algun dels d’Uganda diu molt de l’educació rebuda.

Després ens fem grans i el cor es va, malauradament, endurint.

La majoria de nens del món occidental viuen en condicions molt favorables; saber que tenen aquesta capacitat d’anàlisi, saber que saben reaccionar davant de les desigualtats fa concebre esperança de cara al futur.

