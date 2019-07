Ens trobem davant d’una iniciativa que permetrà salvar moltes vides

Les dades indiquen que un 30% de les persones que es veuen afectades per un infart agut moren abans de poder ser ateses en un hospital, un percentatge més que significatiu per intentar posar-hi remei. Ja fa anys que arreu, i també a Andorra, han proliferat els anomenats espais cardioprotegits, és a dir, punts que compten amb un aparell desfibril·lador per tal de poder actuar immediatament en cas d’aturada cardíaca.

Per primera vegada, però, el país compta amb una parròquia totalment cardioprotegida i amb certificació oficial: Andorra la Vella. El comú de la capital, que ja comptava amb quatre aparells operatius, n’ha incorporat de nous fins a un total de 23 a diferents punts de la parròquia: edificis comunals i públics de gran concurrència en la majoria dels casos. La iniciativa es va donar a conèixer aquesta setmana, juntament amb la Creu Roja Andorrana, que és la que ha facilitat els aparells a través del seu proveïdor d’aparells que, alhora, ha estat l’empresa certificadora de l’espai cardioprotegit.

Malgrat que totes les parròquies tenen punts cardioprotegits amb desfibril·ladors autònoms, aquesta iniciativa és pionera en tant que, per nombre d’aparells en relació a la població que cobreix, es pot atorgar la certificació oficial de parròquia cardioprotegida. A més, tots els desfibril·ladors que s’han instal·lat són totalment autònoms i en el moment que són activats per algú, emeten un avís als serveis d’emergència.

Ens trobem davant d’una iniciativa que permetrà salvar moltes vides. Els professionals que treballen en aquests àmbits destaquen la importància de l’actuació immediata en cas d’infart i el fet que l’assistència abans de l’arribada dels serveis d’emergència és vital per recuperar el ritme cardíac i, en conseqüència, augmentar la probabilitat de supervivència.

Una administració pública que desenvolupa projectes d’aquest abast és una administració que té molt clares les seves prioritats envers la salut i el benestar dels seus conciutadans. El pas decidit que han fet a Andorra la Vella és una aposta clara per un model de salut pública al servei del ciutadà.