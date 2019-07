Actualitzada 16/07/2019 a les 20:36

Ja fa molt de temps que se’n parla, molts intents frustrats, molts informes encarregats, estudis que no han servit per a res, mobilitzacions de veïns que han impedit la seva construcció... Es va intentar al Patapou sense èxit, després a la Comella amb el mateix resultat i ara Govern aposta per Tresoles amb el mateix rebuig dels veïns de la zona. M’agradaria saber per què no s’ha intentat mai l’opció de Sant Julià a tocar de la frontera. DA ho considera necessari però no el farà si els veïns s’hi oposen, volen el vistiplau dels residents a la zona on es pretén ubicar. O sigui, que allà no anirà. Manquen encara informes tècnics que no entenc gaire per què no s’han fet. Tot i així ja s’ha destinat una partida al pressupost de l’any 2019 i, segons diuen, ja ens hem “gastat” 500.000 euros en informes, més de 1.000.000 d’euros si comptem els estudis del Patapou. Tots volem millores, tots volem avançar però no acceptem canvis en la nostra vida, almenys a prop de casa. En canvi en altres temes “tirem” pel dret i, un cop fet tot, tothom aguanta. Si l’heliport es realment necessari, s’ha de fer el mateix : tirar pel dret i a qui li toqui prop de casa seva, doncs li ha tocat. A la pregunta que encapçala l’escrit, heliport sí o no?, només cal considerar la necessitat. I si la resposta es que sí, doncs s’ha de fer. Tampoc crec que sigui tan molest que de tant en tant et sobrevoli un helicòpter, tampoc seria cada cinc minuts... Una altra cosa és parlar d’aeroports, avions i deliris de grandesa. A mi m’agradaria més veure informes de necessitats que informes de possibilitats, que de ben segur serien més barats i els podríem fer nosaltres mateixos.

#1 Toni

(17/07/19 08:08)