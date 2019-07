I al desembre... les comunals

La clau dels comicis que venen serà mantenir la participació de les generals

És difícil a hores d’ara que molts ciutadans hagin paït del tot el resultat de les eleccions generals del mes d’abril. És encara més difícil haver sortit de la sorpresa de la maniobra entre liberals i demòcrates i de la carretada de càrrecs polítics que han creat. És complicat preveure quina durada tindrà un tripartit en què uns tenen com a objectiu mantenir el poder i els altres arreplegar tot el rèdit polític que puguin per tal que la seva formació no desaparegui pintada de color taronja.

Al carrer hi ha desassossec, desencant, estupefacció i també cert emprenyament.

El problema és que ben aviat tornarem a tenir eleccions. Aquest cop, eleccions als set comuns. Concretament a inici de desembre, haurem de tornar a votar una segona vegada. Des del 2011, aquesta serà la tercera vegada que coincideixen les dues eleccions en un mateix any.

Per als partits polítics, dues eleccions en un mateix any suposen un desgast enorme. Preparar-les implica un gran esforç en l’àmbit organitzatiu, de preparació del programa, de disseny de campanya, de recerca de candidats, de la mateixa celebració de la campanya i, finalment, no ho oblidem, la qüestió econòmica també té un pes important.

Però si per als polítics és dur, per a la ciutadania ho és encara més. A partir del setembre, tornaran les travesses de candidats, la formalització de les candidatures, la publicitat dels programes, la campanya... tot multiplicat per set. A partir del setembre, Andor­ra entrarà de nou en un batibull de propostes enorme.

La clau d’aquestes properes eleccions comunals serà mantenir el nivell de participació de les darreres generals. Això voldrà dir que les diferents ofertes polítiques que es presentin a cadascuna de les parròquies hauran de presentar projectes prou atractius per evitar que les ciutadanes i ciutadans desencantats es quedin a casa. Per altra banda, caldrà lluitar sobre la percepció d’una majoria de la ciutadania que tots els polítics són iguals i que, per tant, passi el que passi, no canvia res.

Finalment, la coincidència de les dues eleccions el mateix any comporta que si es manté el calendari sense sorpreses, no hi tornarà a haver eleccions fins que no hagin passat tres anys. Un fet al meu entendre que perjudica molt seriosament la pràctica democràtica d’aquest país.

