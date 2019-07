Les Fintech volen ser bancs

Actualitzada 01/07/2019 a les 06:43

Les empreses tecnològiques cada dia tenen mes presència en les nostres vides. Tenen les nostres dades personals i bancàries, ens recomanen productes, ofereixen productes i serveis... Les anomenades Fintech (empreses tecnològiques que operen al sector financer) ofereixen mitjans de pagament a cost baix i estan vinculades a bancs tradicionals, i no suposen un risc especialment important per la banca tradicional. Aquelles Fintech interessants acaben sent adquirides per la banca tradicional per millorar els seus processos i ser mes competitius.

Si les Fintech són molt petites per treure el son a la banca, les grans tecnològiques sí que tenen el volum i la capacitat tècnica per convertir-se en un malson. Aquestes empreses ja tenen serveis de pagament amb milions de clients com Apple (400 milions) i Alibaba (1.000 milions), que juntament amb Amazon i d’altres podrien convertir-se en seriosos competidors per a la banca, perquè recullen dades de clients a un cost molt baix i creixen de forma molt ràpida. Aquestes grans empreses han anat coquetejant amb el negoci bancari sense entrar-hi de ple, perquè comporta un alt grau de control i regulació que fins ara han volgut evitar. No obstant, sembla que les darreres accions d’aquests grans gegants ens indiquen que en el futur volen ser bancs, i potser inclús bancs centrals.

Només cal agafar d’exemple la iniciativa que ha tingut Facebook al llençar la seva moneda “Libra”, pensada per a països emergents amb una bancarització dèbil. En aquests països, no tothom té compte bancari, però quasi tothom té smartphones. Amb aquesta moneda, enviar i rebre diners d’un país emergent pot ser mes ràpid, simple i barat. I l’emissor d’aquesta moneda no és un banc central, es una companyia privada. Com podem veure, la indústria tecnològica i la banca canvien a nivell mundial i els andorrans ho hem d’observar des de la distància per adaptar-nos a aquests canvis.