"Als homes no se'ls castiga per tenir grans conviccions. Ni tampoc si són capaços d'elaborar un discurs impecable o de saber moltes coses. Una dona intel·lectual ha d'estar preparada: se l'atacarà i castigarà." Són paraules de l’escriptora nord-americana Siri Hustvedt, guanyadora en la categoria de literatura dels Premis Princesa d’Astúries 2019.

L’autora de La dona que mira els homes que miren les dones sap de què parla.

L'alemanya Carola Rackete, objecte de les ires del vicepresident i ministre de l'Interior italià, Matteo Salvini, va ser arrestada dissabte, poc després d'atracar a Lampedusa sense el permís de les autoritats.

Matteo Salvini, amb el seu peculiar estil, el primer que va fer va ser una piulada alegrant-se de la detenció de la capitana, convertida en la nova icona de la lluita per la solidaritat amb els refugiats i contra les morts al Mediterrani. L’esperen fins a deu anys de presó per salvar vides.

Greta Thunberg, l'activista que lidera la lluita contra el canvi climàtic amb només 16 anys, ha estat nominada al premi Nobel de la pau per un grup de diputats socialistes noruecs. Thunberg va començar fa un any a fer vaga cada divendres per protestar davant del Parlament suec i reclamar mesures contra el canvi climàtic. Joves d'arreu del món l'han imitada i han generat un moviment batejat Fridays for Future, que ja ha arribat a Andorra.

La concessió del Nobel a Thunberg la convertiria en la guanyadora més jove després de Malala Yousafzai, l'activista pakistanesa que va guanyar el Nobel de la pau per la seva lluita per l'educació de les dones el 2014.

Noves heroïnes.