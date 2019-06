Actualitzada 29/06/2019 a les 07:03

El valor afegit a qualsevol negoci és la capacitat que es tingui de saber-ho projectar, fer-lo atractiu i desitjat. Els efectes de la comunicació estan cada vegada més empoderats, un paraula de moda, per cert, molt estesa aplicada en diversos sectors. Estem en un moment on de res serveix tenir un bon producte, una idea o un projecte excepcional si no sabem transmetre’n els valors o beneficis. Per això hi ha grans negocis que fracassen i d’altres de mediocres que funcionen. En un món tat summament sobrecarregat només comunicant bé podem assolir els objectius. I quan parlem de comunicar bé no vol dir vendre fum, màrqueting clàssic i demodé a base d’insistència, vol dir saber transmetre amb les bases que ja en el seu dia va establir Aristòtil però amb les noves tècniques que ens permeten ser eficients, originals i creatius. La nova necessitat de les empreses és la comunicació, única i personalitzada, l’aprenentatge de les eines per part dels seus executius per saber fer un bon ús del llenguatge. En determinats càrrecs tant se val si és un expert en enginyeria, en física, o literatura… els coneixements es poden memoritzar, però les habilitats comunicadores ens permetran transmetre el que vulguem, com vulguem. L’especialització es limita per llocs tècnics mentre que executius i directius veuen clar cada vegada més que han de ser bons comunicadors, oradors eficaços potenciant la seguretat i projectant els seus objectius. Posar en relleu aquestes qualitats, invertir en aquesta branca estratègica de l’empresa, ens pot fer ser diferents a la competència, ens empodera.