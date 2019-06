El preu de l’habitatge a Andorra no deixa de créixer

Actualitzada 28/06/2019 a les 06:52

El preu de l’habitatge a Andor­ra no deixa de créixer. La Unió Sindical d’Andorra ja ho va denunciar fa dos anys, famílies de treballadors andorrans patien una brutal especulació immobiliària que l’AGIA començava desmentint per poc després rendir-se a l’evidència i acabar per admetre, i que el Govern, a través de la famosa Llei òmnibus, es comprometia a erradicar. Aleshores ja vam dir que aquella famosa llei no serviria per a res i efectivament ha estat així. El que tenim clar és que el Govern d’Andorra sembla que no té cap intenció d’acabar amb aquesta xacra social, nosaltres ja vam aportar solucions d’urgència que van ser ignorades pel Govern. Avui en dia la situació encara és més precària que fa dos anys i és per això que, ja que el Govern d’Andorra sembla que no vol emprendre les mesures necessàries perquè les famílies dels treballadors andorrans deixin de viure en un constant xantatge urbanístic, si tots tenim coll avall que el preu mitjà de l’habitatge a Andorra ha de rondar els 1.000 euros, calefacció a part, demanem al Govern que augmenti el salari mínim a 3.000 euros, tenint en compte que el preu de l’habitatge hauria de ser el 35% com a màxim del salari. Calefacció i altres despeses a part, ja és hora que el Govern d’Andorra treballi per millorar la situació de les famílies que treballen i pateixen l’alta pressió i especulació immobiliària que patim en aquest país. La situació és molt greu i tots estem cansats de la inactivitat del Govern davant de la magnitud del problema. Solucions n’hi ha, manca que les vulguin aplicar. L’interès general ha de passar per damunt de l’interès particular, ja n’hi ha prou de negar l’evidència, volem solucions immediates; ja fa massa temps que dura, és la responsabilitat del nostre Govern. Volem un país per viure i no només per treballar. L’ obligació del nostre Govern és la de vetllar pel benestar de la seva població i no continuar amagant el cap sota l’ala ignorant les penúries del seu poble.