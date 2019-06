Els valors fonamentals de l'Estat de dret

En un Estat de dret, les denúncies anònimes són censurables

Actualitzada 26/06/2019 a les 06:44

Sembla una obvietat afirmar que la problemàtica dels pisos turístics, a casa nostra, com en molts altres llocs, és la causa de nombroses molèsties per als veïns, i també d’incidències difícilment acceptables. En efecte, aquesta pràctica afecta de ple el mercat dels pisos de lloguer i afavoreix l’augment del seu preu, amb els perjudicis conseqüents que coneixem. A més a més, els altres ocupants d’aquests edificis assumeixen difícilment la presència d’uns llogaters transitoris, que no sempre respecten les regles de la deguda convivència comunitària. I, per a més inri, alguns propietaris defugen de les seves obligacions tributàries pels imports que perceben dels seus arrendataris. Tampoc podem deixar de banda que aquesta nova pràctica indueix una competència, moltes vegades deslleial, que perjudica el sector hoteler, sotmès a una normativa estricta, generadora d’un cost que forçosament ha de repercutir en els seus clients.

El Govern va decidir regular aquest tipus d’oferta, mitjançant la Llei de turisme, amb la finalitat de pal·liar, almenys en certa manera, les incidències abans esmentades, de les quals la llista no és exhaustiva. Ara bé, semblaria que alguns propietaris hagin decidit esquivar del tot aquesta regulació, i, a aquest efecte, han considerat oportú no declarar la seva activitat a l’administració. L’autoritat es veu, per tant, en la incapacitat de complir amb la seva missió de control, en particular en allò que afecta també el respecte de les regles de seguretat. Alertat d’aquesta casuística, el comú de Canillo ha decidit posar a disposició dels ciutadans una eina perquè puguin delatar, de forma anònima, aquests apartaments que no serien declarats. I així la controvèrsia està servida. Aquesta forma d’actuar, l’anonimat, a més de recordar uns precedents històrics d’una època més que convulsa, obre la porta a denúncies infonamentades o malicioses, de les quals l’autor no assumirà mai cap responsabilitat. És ben cert que, avui dia, i, l’exemple d’Internet ho posa en relleu, l’anonimat esdevé malauradament un valor preuat, ja que facilita als covards injuriar i maltractar els altres sense cap risc. Una prova més que anonimat i indignitat van de la mà.