Les infraestructures verdes s’han adaptat a un ús social, esportiu i de lleure

Actualitzada 25/06/2019 a les 07:54

Sandra Codina

Podeu triar vosaltres mateixos l’origen d’aquest nom, que suposadament prové de la derivació fonètica del camí reial, nom que es donava a les principals vies de comunicació entre pobles a l’època medieval. També es relaciona amb ral, un arabisme present als Països Catalans que designava una finca.

M’agrada pensar, però, que senzillament prové de camí rural, un camí que seguint la vall i els marges del Valira del Nord s’utilitzava per poder anar de la farga d’Areny a la mina de ferro de Llorts, passant per la mola i la serradora de Cal Pal. D’aquí que el seu nom popular a la vall d’Ordino sigui la Ruta del Ferro.

El camí ral d’Ordino o la Ruta del Ferro, com vulgueu dir-ne, ha estat sempre un lloc on passejar envoltat de natura, a la vora del riu o bé vorejant els prats, d’Ordino fins al Serrat. El camí ha estat durant anys una joia amagada, un itinerari pràcticament desconegut per a la majoria d’andorrans, però no pas per als veïns dels pobles per on passa, que han fet del camí el seu itinerari familiar preferit i quasi secret. Passejar pel camí et connecta amb la vall més rural, més pausada i, m’atreviria a dir, més ancestral. Passejar pel camí et permet anar d’un poble a un altre retrobant-te amb la gent de la parròquia, petits i grans, i amb algun caminant sorprès pel paisatge.

Avui el camí és una infraestructura verda perfectament adaptada al lleure familiar, que forma part del Pla sectorial d’infraestructures verdes d’Andorra. El juliol del 2018, el Govern d’Andorra va aprovar-lo amb la voluntat de recuperar un conjunt de recorreguts i d’espais d’interès paisatgístic, naturals i culturals, que inclouen els camins tradicionals més usats combinats amb alguns trams de nova construcció per donar-hi continuïtat.

La transformació d’aquests camins tradicionals en infraestructures verdes permet adaptar-les a un ús més social, esportiu i de lleure, al servei dels ciutadans i visitants d’Andorra. La recuperació d’aquests camins facilita la promoció dels elements històrics, acosta al caminant la varietat del paisatge d’Andorra i connecta a peu l’Andorra que encara no hem descobert.