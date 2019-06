Qui durant aquests últims dies no ha pensat en algun moment que el temps està boig?

El canvi climàtic són aquelles alteracions del clima ocasionades per l’activitat humana, provocant una variabilitat climàtica i un augment de la temperatura del planeta posant en perill, entre d’altres, els ecosistemes naturals. Els esforços tenen dos aspectes importants.

Un, la responsabilitat que tenen els països per poder frenar l’escalfament global de la Terra amb un esforç multinacional coordinat de foment de polítiques mediambientals. És fonamental.

L’Organització Meteorològica Mundial ha confirmat al sua web la tercera i quarta temperatures més elevades que s’han registrat a la Terra de forma oficial durant els últims 76 anys, que són de 53.9° a Mitribah (Kuwait) i de 53.7° a Turbat (Pakistan).

La imatge viral que corre per les xarxes socials sobre el desglaç a Groenlàndia, on es pot veure uns gossos tirant d’un trineu enmig d’una gran esplanada d’aigua a on hi havia una gran extensió de gel, ha generat molta inquietud i comentaris. I la conclusió és que cada cop són més els casos extrems que vivim derivats de l’escalfament de la Terra per culpa de la contaminació dels humans.

I dos, perquè part de la lluita contra el canvi climàtic passa també per la responsabilitat ciutadana i individual en totes les àrees de la nostra vida. No només en el nostre àmbit domèstic i personal, sinó també al nostre lloc de treball o quan estem en contacte amb la natura. No hem d’oblidar que la Terra és un préstec que hem de retornar a les generacions futures amb les millors condicions possibles. Al nostre país les mesures adoptades pel Govern per fomentar el reciclatge, intenten aconseguir la implicació dels ciutadans en aquesta tasca. Però aquesta consciència ha d’acompanyar-nos a tots els àmbits de la nostra vida, en el laboral també. Hem de ser curosos al nostre lloc de treball i participar de forma activa en el reciclatge i reutilització del material que sigui possible. Com també hem de ser curosos en la protecció del medi ambient quan ens trobem als entorns naturals. Ara que ve temps de platja, no llençar residus ni burilles a la sorra.

Per aquest motiu, la participació personal en aquest afer és important. És allò que deia fa temps el Capità Enciam: “Els petits canvis són poderosos”.