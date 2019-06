Sense rumb

Actualitzada 23/06/2019 a les 06:50

La mateixa setmana en què Donald Trump ha anunciat oficialment que es presenta a la reelecció per a un segon mandat, ha estat a deu minuts d’entrar en guerra amb l’Iran. Qüestió que deixin de tocar-li els drons! No sé quina de les dues decisions és pitjor. Desbarrar sobre la seva figura no porta enlloc. Hi ha força literatura que el deixa ben retratat (molt recomanable Fuego y Furia, Michael Wolff, ed. Península). Malgrat tot, Trump com tants altres “polítics” d’arreu, no és el problema, només és un símptoma que el món fa aigües per tot arreu. Miri sinó que “16 dels 22 executius que van votar el Mundial de Qatar 2022 estan en mans de la justícia” (LVG, divendres 21/06) l’últim nom de quals, Michel Platini, igual li resulta familiar. I això ho escric després d’haver llegit l’entrevista a Nicolas Negroponte (El País tecno 19/06), el fundador del Media Lab del MIT, visionari que va veure els ordenadors de butxaca (smartphones), les pantalles tàctils, la TV a la carta, els altaveus intel·ligents i les llars connectades. Guru i oracle, vaticina un món canviant sempre per a millor: bioenginyeria, aliments artificials i evidentment més tecnologia que ens salvarà dels efectes del canvi climàtic. Malgrat la sobredosi d’optimisme que desprenen les seves paraules, l’estultícia, l’avarícia i l’egoisme entre altres elements intrínsecs de la condició humana, decanten la balança cap a l’altre costat. Cap a l’objectiu al qual ens hem entregat amb cos i ànima des que la revolució industrial ens va fer creure que no tenim límits, que no és altre que destruir casa nostra.