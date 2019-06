Política i joventut

Actualitzada 21/06/2019 a les 21:00

Possiblement mai s’ha fet un sondeig per saber el que els joves pensen de la política. Podria haver-hi sorpreses, perquè en una gran majoria són apolítics i no confien gaire en els partits. Els consideren antiquats, el que no vol dir que avorreixin la democràcia. Mal distingeixen ja entre esquerres i dretes. Són pragmàtics. No veuen excessiva diferència entre progressistes i conservadors. Per a ells són tots iguals, o gairebé. I sobretot, no els tenen por. Potser és aquesta la sensació que adverteixen els joves, que s'allunyen cada vegada més dels partits tradicionals i que poden semblar conservadors als ulls de la vella esquerra, perquè els seus herois són uns altres. Més que Che Guevara, exalten els ídols del món d'internet. Seguint les petjades d'aquests joves creatius que comencen del no-res, també ells volen triomfar, guanyar diners, poder viatjar, sentir-se lliures de lligams. Cada vegada és més difícil “polititzar” els joves, perquè per a ells la política clàssica fa temps que ha deixat d'interessar. Es balancegen entre la indiferència i el rebuig al sistema. Els agrada canviar les coses, són dinàmics, i la política la veuen estàtica. Volen mudar-ho tot, de vegades fins i tot amb massa pressa. Són els fills del moviment, del que és instantani. No en va els creadors d'internet canvien contínuament d'aplicacions. Es van entusiasmar amb Twitter, després amb Facebook, ara amb WatsApp, demà es cansaran i inventaran una altra manera de comunicar-se. De fet ja ho estan fent. Ells es connecten millor amb l'antiga filosofia dels savis grecs que deien “tot es mou, res està aturat”. La immobilitat no està en els gens dels joves. Ells accepten cada vegada menys els líders tradicionals. La política, en qualsevol dels règims, intenta conquistar els joves oblidant que ells són sords als afalacs d’aquells que els donen ordres i consignes. I sincerament, no crec que en general els actuals líders polítics tinguin a la mà un novedós pla comercial per conquerir aquestes ments tan obertes i tan ràpidament canviants.