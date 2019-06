Actualitzada 21/06/2019 a les 06:48

El món de la cultura continua amatent, amb certa cura val a dir, esperant a veure quines seran les polítiques que arribaran amb la nova ministra, o més ben dit, quin serà el projecte cultural de país que regirà tota la política del seu ministeri. És a dir, si s’elaboraran projectes estratègics, si es marcaran unes prioritats, si el repartiment de recursos tindrà en compte el foment de la nostra cultura i identitat, si es pensarà en conceptes claus per la cohesió de la nostra societat a partir del patrimoni i la promoció cultural, si la cultura popular deixarà de ser la gran oblidada, si les expressions creatives de la nostra personalitat passaran al davant en la promoció... en definitiva, si s’aparcarà l’immobilisme, la comoditat, i es passarà a ser actiu, ordenat, inclusiu i il·lusionant. I per assolir això, reitero, calen projectes estratègics clars. En definitiva, si realment per fi hi ha una aposta per la cultura. Mentre tot això continua en un gran interrogant, el món de la cultura no s’atura, gràcies molt sovint a la implicació i la participació de col·lectius i entitats. El mes de juny és un mes de gran activitat en aquest àmbit, sobretot en el de la cultura popular. En tenim una gran exemple aquest 23 de juny i el proper 28 de juny amb les diferents cremades de falles que es fan arreu del país i que mobilitzen centenars de participants, d’una banda, i milers de visitants, de l’altra. Gaudiu-ne, ja sigui a Andorra la Vella, Sant Julià, Escaldes, Encamp o Ordino, perquè aquesta és una d’aquelles festes que tenen tots els ingredients que ens identifiquen com a societat i com a país.